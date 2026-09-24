محافظ المنيا يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة مطالب المواطنين

التقى اللواء عماد كدواني ، محافظ المنيا، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة باحتياجات المواطنين ومطالبهم، ومتابعة جهود الأجهزة التنفيذية في التعامل معها، بما يعزز التنسيق بين المحافظة وأعضاء السلطة التشريعية، ويدعم سرعة الاستجابة للمطالب الجماهيرية وتحسين مستوى الخدمات.

حضر اللقاء النائب أسامة عبد الشكور، والنائبة لميس أحمد أنور، عضوا مجلس النواب، والنائب طاهر فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ.

وأكد محافظ المنيا أن التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يمثل قناة مهمة للتعرف على احتياجات المواطنين ومشكلاتهم على أرض الواقع، ومتابعة العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الجهاز التنفيذي وممثلي الشعب يسهم في تحديد الأولويات وتوحيد الجهود، بما يدعم خطط التنمية ويرفع كفاءة الخدمات بمختلف مراكز ومدن المحافظة.



وتناول اللقاء عددًا من الطلبات والمقترحات التي عرضها أعضاء المجلسين، حيث وجه المحافظ الأجهزة التنفيذية المعنية بدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفقًا للإمكانات المتاحة والقواعد المنظمة.

مطالب المواطنين

ومن جانبهم، أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تقديرهم لحرص المحافظ على الاستماع إلى مطالب المواطنين ومتابعتها، مؤكدين استمرار التعاون مع الأجهزة التنفيذية بما يدعم جهود التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.