أجمل هاتف في 2026؟ ريلمي تطلق نسخة "هاري بوتر" من هاتف Realme 16 Pro

أطلقت شركة ريلمي إصداراً خاصاً وعشاق السحر بانتظاره؛ حيث كشفت رسمياً عن هاتف Realme 16 Pro Harry Potter Edition لتُثري به تشكيلتها الصادرة مؤخراً هذا العام. يحافظ هذا الإصدار الاستثنائي على كامل القوة العتادية والتقنية للطراز القياسي، لكنه يعيد تعريف التصميم الخارجي ليأخذك في رحلة بصرية داخل عالم السحر والخيالات.

تصميم هاتفRealme 16 Pro Harry Potter Edition

يتألق الهاتف بظهر فاخر من الجلد البني يحاكي الأجواء الكلاسيكية العريقة لمدرسة "هوجوورتس"، بينما أُعيدت هيكلة وحدة الكاميرات الخلفية ببراعة لتجسد عيني البومة الأسطورية "هيدويج". ولم تتوقف اللمسات الإبداعية هنا، بل حُفرت عبارة ترحيبية ساحرة بالليزر على الإطار الأوسط للهاتف، ودعمت ريلمي الغطاء الخلفي بتقنية ذكية حساسة للضوء؛ تتغير ألوانها عند التعرض لأشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية لتكشف بوضوح عن شعارات وألوان بيوت "هوجوورتس" الأربعة.

هاتف Realme 16 Pro Harry Potter Edition

تصميم هاتف Realme 16 Pro Harry Potter Edition

تجربة فتح الصندوق بحد ذاتها تُعد حدثاً فريداً، إذ يأتي الهاتف داخل صندوق هدايا فاخر صُمم كنسخة طبق الأصل من حقيبة سفر "هاري بوتر" الشهيرة. وتضم هذه الحقيبة السحرية مجموعة من المقتنيات النادرة التي تأسر قلوب المعجبين، ومنها: خطاب القبول الرسمي في المدرسة، تذكرة قطار رصيف (9¾)، بطاقة بريدية تجمع شخصيات العمل التذكارية، فاصل للكتب، بالإضافة إلى غطاء حماية مخصص ودبوس شريحة الهاتف بتصميم مستوحى من السلسلة.ولإتمام هذه التجربة الغامرة، أطلقت ريلمي بالتزامن مع الهاتف سماعات Buds T500 Pro Harry Potter Edition، والتي تأتي مزودة بمحركات صوتية قوية بمقاس 12.4 ملم مع تقنية متطورة لعزل الضوضاء...