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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تعلن موعد هاتف Xiaomi 18 Pro بميزة خصوصية تمنع التجسس على الشاشة

هاتف Xiaomi 18 Pro
هاتف Xiaomi 18 Pro
احمد الشريف

كشفت شركة "شاومي" (Xiaomi) الصينية رسمياً، في بيان تقني صادر عنها اليوم 22 سبتمبر 2026، عن الموعد المحدد لإطلاق هاتفها الرائد الجديد "شاومي 18 برو" (Xiaomi 18 Pro)، مؤكدة تزويده بتقنية بصرية حصرية متقدمة لمنع التجسس والتحديق الجانبي على محتوى الشاشة، لحماية خصوصية وسرية بيانات المستخدمين بداخل الأماكن العامة.

تفاصيل موعد الإطلاق الرسمي لهاتف Xiaomi 18 Pro

وبحسب ما أعلنته الشركة في بيانها، حددت شاومي شهر أكتوبر المقبل موعداً لانعقاد المؤتمر الصحفي السنوي الخاص بإزاحة الستار رسمياً عن سلسلة هواتفها الرائدة داخل السوق الصينية، على أن يتبع ذلك الإطلاق العالمي في مختلف الأسواق والمتاجر المعتمدة.

وأوضحت الشركة أن هاتف Xiaomi 18 Pro دخل بالفعل مراحل التجميع النهائي والاختبارات البرمجية الموسعة، للتأكد من توافق الميزات الأمنية المبتكرة ومستشعرات الرؤية الخاصة بالشاشة قبل بدء عمليات الشحن والتوزيع المباشر للعملاء.

آلية عمل ميزة منع التجسس 

وأفادت البيانات الفنية الواردة بداخل الإعلان بأن هاتف Xiaomi 18 Pro يدمج طبقة كريستالية إلكترونية متطورة بداخل لوحة الشاشة، تعمل بالتوازي مع حساسات الرؤية وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتتبع زاوية نظر المستخدم المباشرة.

وذكرت الشركة أن التقنية تتيح للمستخدم تفعيل "وضع الخصوصية الفائقة" تلقائياً أو يدوياً، حيث تقوم بتعتيم زوايا الرؤية الجانبية وحجب النصوص والصور تماماً عن أي شخص يتواجد بجانب الهاتف أو يحاول التلصص عليه، بينما تظل الرؤية واضحة ومشرقة بنسبة كاملة لمن يحمل الجهاز وينظر إليه مباشرة من زاوية الرؤية الأمامية.

المواصفات التقنية 

وأشارت شاومي إلى أن الهاتف الجديد يعتمد على شاشة متطورة من نوع OLED بدقة فائقة ومعدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتز، مع دعم مستويات سطوع عالية تضمن القراءة السلسة تحت أشعة الشمس ومقاومة الخدوش عبر زجاج حماية مقوى.

كما ينطلق الهاتف معززاً بالجيل الأحدث من معالجات الفئة العليا، وبطارية ذات كثافة طاقة مرتفعة تدعم الشحن السلكي واللاسلكي فائق السرعة، إلى جانب واجهة التشغيل المحدثة التي تدمج خيارات إضافية لتشفير البيانات وإدارة صلاحيات التطبيقات بفاعلية تامة.

شاومي هاتف Xiaomi 18 Pro Xiaomi 18 Pro Xiaomi

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