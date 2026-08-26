شاومي تكسر القيود.. رسميًا الإعلان عن Xiaomi 18 Fold بأقوى معالج في التاريخ

بدأت صور جديدة تزعم أنها تُظهر هاتف Xiaomi 18 Fold بالانتشار على الإنترنت، وتبدو مشابهة للهاتف الذي شوهد الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi، لي جون، وهو يحمله في وقت سابق من هذا الأسبوع.

يظهر الهاتف في الصور بنفس اللون الأحمر الذي اختارته ريدمي لهاتف K100 Pro Max.

تمتد وحدة الكاميرا الخلفية أفقياً على الجزء العلوي من الهاتف، وتضم ثلاث عدسات وفلاش LED.

كما تُعطينا الصور المسربة فكرة أوضح عن سُمك الهاتف.



صورة هاتف شاومي القابل للطي



أكدت شركة شاومي بالفعل إطلاق هاتف 18 Fold في سبتمبر.

وسيكون أول هاتف يستخدم شريحة XRING O3 الخاصة بالشركة.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، لي جون، قد أكد سابقًا أن الهاتف جزء من جدول إطلاق منتجات الشركة المزدحم في سبتمبر.

لقد حظي معالج XRING O3 باهتمام كبير بالفعل. فقد سجل، بحسب التقارير، 5.22 مليون نقطة على منصة AnTuTu، ما يجعله أول معالج للهواتف المحمولة يتجاوز حاجز 5 ملايين نقطة.

هاتف Xiaomi 18 Fold

يستخدم المعالج تصميمًا لوحدة معالجة مركزية بعشرة أنوية، حيث تُصنف جميع الأنوية كأنوية رئيسية بدلًا من دمج أنوية رئيسية مع أنوية أصغر ذات كفاءة عالية.

وتقول شركة شاومي إن الشريحة تجاوزت 15000 نقطة في اختبارات الأداء متعدد الأنوية، وهو ما يمثل تحسنًا بنسبة 60% مقارنةً بشريحة العام الماضي.

تتولى وحدة معالجة الرسومات الجديدة G2-Ultra NX معالجة أداء الرسومات، وهي الأولى من نوعها لشركة شاومي.

وتدّعي الشركة أنها توفر زيادة بنسبة 85% في أداء الرسومات مع استهلاك طاقة أقل بنسبة 64%.

تسريبات تصميم هاتف شاومي القابل للطي 18 بوصة

يُعدّ معالج XRING O3 أول معالج للهواتف المحمولة يدعم ذاكرة LPDDR6، ما يرفع عرض نطاق الذاكرة إلى 113.8 جيجابايت/ثانية، أي بزيادة قدرها 48% تقريبًا عن معالج XRING O1 السابق.

قامت شاومي بتصميم الشريحة باستخدام ما تسميه بنية ناقل الاندماج الموحد وأسلاك معدنية عالية الجودة.

ووفقًا للشركة، يُقلل هذا من زمن الاستجابة الثابت إلى 82 نانوثانية.

وبينما تُعدّ هذه الأرقام مهمة بشكل أساسي في اختبارات الأداء، فإن انخفاض زمن الاستجابة يُفترض أن يُحسّن استجابة الهاتف في الاستخدام اليومي.