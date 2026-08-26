قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فابريزيو رومانو: عمر مرموش في توتنهام.. والتوقيع الرسمي غدًا
تحرش بها في الميكروباص.. عقوبات الأعمال المنافية للآداب بالمواصلات وفقا للقانون
الأهلي حسمها سريعًا.. شوبير يكشف مفاجأة الساعات الأخيرة في تجديد عقد إمام عاشور
الذهب يبدأ موجة تراجع جديدة في مصر .. وانخفاض قوي في عيار 24
مخدرات بـ100 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر إجرامية فى مواجهة الشرطة
تراجع جديد للدولار واليورو والريال السعودي.. تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم
تحول خطير في مسار حرب روسيا وأوكرانيا.. ماذا يحدث عسكريا؟ سمير أيوب خبير الشؤون الروسية يجيب
صلاح لاعب الجولة الثانية في الدوري التركي بعد ثنائيته مع طرابزون سبور
صحف عبرية: الاحتلال يواجه متاعب وتكلفة قاسية بسبب عدوانه على الدول المجاورة
وزارة الأوقاف تفند 4 شبهات حول الاحتفال بميلاد النبى وترد عليهم بالتفصيل
نتنياهو: لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع «هؤلاء المتوحشين» في إيران
معهد الفلك يستعد لرصد الخسوف القمر الثاني والأخير في 2026.. ورؤيته جزئيا في مصر فجر الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تكسر القيود.. رسميًا الإعلان عن Xiaomi 18 Fold بأقوى معالج في التاريخ

هاتف Xiaomi 18 Fold
هاتف Xiaomi 18 Fold
لمياء الياسين

بدأت صور جديدة تزعم أنها تُظهر هاتف Xiaomi 18 Fold بالانتشار على الإنترنت، وتبدو مشابهة للهاتف الذي شوهد الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi، لي جون، وهو يحمله في وقت سابق من هذا الأسبوع.

يظهر الهاتف في الصور بنفس اللون الأحمر الذي اختارته ريدمي لهاتف K100 Pro Max. 

تمتد وحدة الكاميرا الخلفية أفقياً على الجزء العلوي من الهاتف، وتضم ثلاث عدسات وفلاش LED. 

كما تُعطينا الصور المسربة فكرة أوضح عن سُمك الهاتف.


صورة هاتف شاومي القابل للطي 
 

أكدت شركة شاومي بالفعل إطلاق هاتف 18 Fold في سبتمبر. 

وسيكون أول هاتف يستخدم شريحة XRING O3 الخاصة بالشركة. 

وكان الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، لي جون، قد أكد سابقًا أن الهاتف جزء من جدول إطلاق منتجات الشركة المزدحم في سبتمبر.

لقد حظي معالج XRING O3 باهتمام كبير بالفعل. فقد سجل، بحسب التقارير، 5.22 مليون نقطة على منصة AnTuTu، ما يجعله أول معالج للهواتف المحمولة يتجاوز حاجز 5 ملايين نقطة.

هاتف  Xiaomi 18 Fold

يستخدم المعالج تصميمًا لوحدة معالجة مركزية بعشرة أنوية، حيث تُصنف جميع الأنوية كأنوية رئيسية بدلًا من دمج أنوية رئيسية مع أنوية أصغر ذات كفاءة عالية. 

وتقول شركة شاومي إن الشريحة تجاوزت 15000 نقطة في اختبارات الأداء متعدد الأنوية، وهو ما يمثل تحسنًا بنسبة 60% مقارنةً بشريحة العام الماضي.

تتولى وحدة معالجة الرسومات الجديدة G2-Ultra NX معالجة أداء الرسومات، وهي الأولى من نوعها لشركة شاومي.

وتدّعي الشركة أنها توفر زيادة بنسبة 85% في أداء الرسومات مع استهلاك طاقة أقل بنسبة 64%.

تسريبات تصميم هاتف شاومي القابل للطي 18 بوصة

يُعدّ معالج XRING O3 أول معالج للهواتف المحمولة يدعم ذاكرة LPDDR6، ما يرفع عرض نطاق الذاكرة إلى 113.8 جيجابايت/ثانية، أي بزيادة قدرها 48% تقريبًا عن معالج XRING O1 السابق.

قامت شاومي بتصميم الشريحة باستخدام ما تسميه بنية ناقل الاندماج الموحد وأسلاك معدنية عالية الجودة.

 ووفقًا للشركة، يُقلل هذا من زمن الاستجابة الثابت إلى 82 نانوثانية. 

وبينما تُعدّ هذه الأرقام مهمة بشكل أساسي في اختبارات الأداء، فإن انخفاض زمن الاستجابة يُفترض أن يُحسّن استجابة الهاتف في الاستخدام اليومي.

هاتف Xiaomi 18 Fold هاتف K100 Pro Max فلاش LED الكاميرا الخلفية أسلاك معدنية أداء الرسومات شركة شاومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

إمام عاشور

أحرج أبناء النادي .. أمير هشام يعلّق على تجديد إمام عاشور عقده مع الأهلي

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

مصطفى شوبير

إعلامي: الأهلي يرفض طلب مصطفى شوبير بشأن تجديد عقده

الوحدات السكنية

الإيجار التمليكي يفتح باب الأمل أمام محدودي الدخل.. تفاصيل طرح وحدات سكنية بأسعار تبدأ من 2000 جنيه

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

ترشيحاتنا

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

علي جمعة: حب سيدنا النبي وكثرة الصلاة عليه مفتاح الفرج والقبول

طالبات المعاهد الأزهرية

مناهج المرحلة الثانوية الأزهرية لعام 2026 - 2027.. بالمستندات

الدعاء

دعاء الجبر والصبر.. 17 كلمة مستجابة لمن كسر قلبه وردت عن النبي

بالصور

صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين.. صور

صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى المولد بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين
صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى المولد بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين
صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى المولد بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين

المكسرات وضغط الدم.. هل تساعد حفنة يومية على خفض الضغط أم ترفعه؟

المكسرات وضغط الدم.. هل تساعد حفنة يومية على خفض الضغط أم ترفعه؟
المكسرات وضغط الدم.. هل تساعد حفنة يومية على خفض الضغط أم ترفعه؟
المكسرات وضغط الدم.. هل تساعد حفنة يومية على خفض الضغط أم ترفعه؟

طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص

طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص
طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص
طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص

القُبلة الرومانسية .. دونا إمام تنشر صورًا جديدة من عقد قرانها

دونا إمام
دونا إمام
دونا إمام

فيديو

علاقة بلوجر شهير بخادمته

علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد