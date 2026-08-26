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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ڤودافون تضع الفرع في جيبك.. بصمة الوجه تنهي معاملات خطك من أي مكان

فودافون
فودافون
أحمد عبد القوى

أطلقت ڤودافون مصر خدمة «التحقق الإلكتروني»، التي تتيح للعملاء استكمال عدد من الإجراءات والخدمات المرتبطة بخطوط المحمول رقميًا من خلال تطبيق «أنا ڤودافون»، دون الحاجة إلى زيارة الفروع، في إطار التوسع في تقديم خدمات أكثر سهولة وأمانًا والالتزام بالقواعد التنظيمية المعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتعتمد الخدمة على حل رقمي آمن مقدم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يتيح التحقق من هوية العميل إلكترونيًا، إلى جانب توقيع العقود والمستندات المطلوبة لإتمام المعاملات، بما يسهم في تبسيط رحلة العميل وتقليل الوقت اللازم للحصول على الخدمة.

وتشمل الخدمات المتاحة إمكانية شراء خطوط جديدة من فئات «فليكس» و«RED» عبر المتجر الإلكتروني للشركة، وتفعيلها إلكترونيًا، إلى جانب إتاحة استلام الخط بصورة فورية من خلال تقنية eSIM دون انتظار توصيل الشريحة التقليدية.

كما تتيح الخدمة للعملاء معرفة تفاصيل الخطوط المسجلة بأسمائهم، وإلغاء الخطوط غير المرغوب فيها إلكترونيًا، إضافة إلى تحويل الشريحة التقليدية إلى eSIM خلال دقائق، فضلًا عن تحديث بيانات الخط دون الحاجة إلى التوجه إلى أحد الفروع.

وتتم عملية التحقق الإلكتروني عبر عدد من الخطوات، تبدأ بتصوير بطاقة الرقم القومي للتحقق من بيانات العميل، ثم تأكيد وجود الشريحة داخل الهاتف من خلال رسالة تحقق، يليها التأكد من هوية المستخدم باستخدام تقنية بصمة الوجه عبر التقاط صورة وفيديو للوجه.

وفي المرحلة الأخيرة، يتمكن العميل من توقيع العقود والمستندات المطلوبة إلكترونيًا لاستكمال معاملته بشكل كامل.

وتأتي الخدمة ضمن توجه ڤودافون مصر نحو التوسع في الحلول الرقمية وتطوير تجربة العملاء، بما يتوافق مع جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتعزيز التحول الرقمي، ورفع مستويات الأمان والتحقق من هوية مستخدمي خدمات الاتصالات.

مصر فودافون بصمة

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