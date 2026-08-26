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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا عاجلا للمديريات التعليمية، استكمالاً لإجراءات مسابقة 30 ألف معلم (الدفعة الخامسة) لجميع التخصصات الأساسية: (اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم - الدراسات الاجتماعية) وسد العجز في المعلمين وحسن سير العملية التعليمية بمختلف المحافظات.

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه عقب ورود قوائم المتقدمين المجتازين مبدئياً تبين وجود عدد من المرشحين تم توزيعهم على محافظات مغايرة لمحل إقامتهم المدونة ببطاقات الرقم القومي ، وبدراسة ومراجعة معدلات العجز والزيادة السنوية في كافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية؛ أسفرت النتائج عن وجود عجز فعلي في التخصصات المشار إليها داخل المحافظات الأصلية لإقامة أولئك المرشحين.


وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه حرصاً من الوزارة على الاستقرار الاجتماعي والنفسي للمعلمين الجدد، وبما يضمن تحقيق الصالح العام ورفع كفاءة الأداء الميداني دون التأسيس على أعباء إضافية ، تقرر ما يلي :

  •  يُفتح باب التقديم للسادة المرشحين الراغبين في تعديل جهة ترشيحهم إلى محافظات إقامتهم الأصلية، بموجب طلب رسمي يقدم إلى المديرية التعليمية المرشح عليها المعلم حالياً، مرفقاً به المستندات الدالة على المبررات (ومن أهمها: بطاقة الرقم القومي، .........).
     
  •  تُشكل لجنة ثلاثية بقرار من مديري المديريات التعليمية داخل كل مديرية، وتتولى حصر وتجميع وتدقيق كافة الطلبات والمستندات المقدمة، مع الإحتفاظ بأصل الطلبات والمرفقات في ملفات منتظمة ومؤمنة بالمديرية.
     
  •  تُسجل كافة البيانات الخاصة بالراغبين في النقل بدقة عالية في شيت إكسل (Excel Sheet) يتضمن: (الاسم - الرقم القومي - التخصص - المحافظة المرشح لها - المحافظة الأصلية المرغوب النقل إليها - سبب النقل).
     
  •  تُرسل نسخة إلكترونية من شيت الإكسل المشار إليه بالإضافة إلى نسخة PDF معتمدة) إلى الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية (من خلال إدارات التدريب بالمديريات التعليمية) في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق (3/ 9 / 2026م)؛ للبت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم مسابقة 30 ألف معلم 30 ألف معلم المعلمين سد العجز في المعلمين العجز في المعلمين

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