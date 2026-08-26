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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من «أولاد حارتنا» لـ«موسم صيد الغزلان».. أعمال أدبية تتحول لمسلسلات وأعمال فنية

عمرو سعد
عمرو سعد
أحمد البهى

على مدار تاريخ الفن المصري، مال صُنّاع الأعمال الفنية إلى الاستعانة بالأعمال الأدبية في أعمالهم، سواء في السينما أو المسرح أو التليفزيون.

وخلال الفترة المقبلة، يستعد عدد من صُنّاع الأعمال الفنية للاستعانة بأعمال أدبية وتحويلها إلى أعمال فنية جديدة.

وفي السطور التالية، نرصد أبرز تلك الأعمال:

أولاد حارتنا:

يستعد الفنان عمرو سعد لتقديم رواية «أولاد حارتنا» للأديب العالمي الكبير نجيب محفوظ، في عمل فني جديد من المقرر عرضه عبر منصات عالمية، ليكون الأول من نوعه الذي تخرج به الرواية المثيرة للجدل إلى النور في إطار درامي، وتنقله منصات عالمية.

واشترى عمرو سعد حقوق ملكية رواية «أولاد حارتنا» من أسرة الأديب الراحل نجيب محفوظ، ويتفاوض حاليًا مع جهات إنتاج عالمية، تمهيدًا للبدء في تنفيذ العمل الفني الكبير.

ويكتفي عمرو سعد بالظهور كمنتج للعمل، فيما يتولى المخرج محمد ياسين إخراجه.

موسم صيد الغزلان:

كما يستعين الفنان أحمد مكي برواية «موسم صيد الغزلان» للكاتب أحمد مراد، لتقديمها في مسلسل درامي من المقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2027.

وتعد رواية «موسم صيد الغزلان» السادسة في مسيرة أحمد مراد الروائية، وصدرت عن دار الشروق للنشر عام 2017، وتتكون من 333 صفحة من القطع الصغير.

وتدور أحداث الرواية في المستقبل، وتمزج بين الواقع والخيال في إطار من الإثارة والتشويق

أولاد حارتنا موسم صيد الغزلان الفنان أحمد مكي

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