مروة عبد المنعم: كنت زعلانة من المسرح.. وخسرت أموالًا بسبب مشروع مسرحي| خاص

أكدت الفنانة مروة عبد المنعم سعادتها بحصولها على جائزة أفضل ممثلة بالمهرجان المسرح القومي.

وقالت مروة عبد المنعم، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»: «ليست هذه المرة الأولى التي أحصل فيها على جائزة أفضل ممثلة من المهرجان، فقد سبق أن حصلت عليها عن مسرحية «سنو وايت»، ثم انقطعت عن المشاركة في المهرجان، لأنني كنت مبتعدة عن المسرح».

وأضافت مروة عبد المنعم: «كنت زعلانة من المسرح، لذا لم أقدم أي عروض عليه، فقد كنت أنوي تقديم مشروع مسرحي خاص، لكنني خسرت أموالًا بسببه، ولم أجد الدعم من أحد، رغم أن المشروع كان جيدًا، فالكثيرون وقفوا ضدي في هذا المشروع. وقد حاولت تقديمه إلى وزارة الثقافة، لكنهم لم يدعموني، وبعدها اتجهت إلى تقديمه على المسرح الخاص، ولكني تعرضت للخسارة، لذا اتخذت قرارًا بعدم المشاركة في أعمال مسرحية».