نفسي الناس تشتري مني.. سيدة تبيع الكاوتشات بالشارع تنال تعاطف السوشيال ميديا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة تبيع الكاوتشات في الشارع، كشفت خلاله عن معاناتها في توفير احتياجات أسرتها، مؤكدة أنها تعمل من أجل الإنفاق على أولادها وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

فيديو متداول عبر فيسبوك

وقالت السيدة خلال الفيديو المتداول: «نفسي الناس تشتري مني.. أنا عندي 5 أطفال، منهم واحد من ذوي الهمم»، موضحة أنها تعتمد على بيع الكاوتشات لتوفير مصدر دخل يساعدها على تحمل أعباء الحياة.

وأشارت إلى أن أحد أبنائها يحتاج إلى متابعة طبية وعلاج، قائلة إنها تتمنى أن تجد الدعم من الناس من خلال شراء منتجاتها، مؤكدة أن هدفها هو توفير حياة أفضل لأبنائها ومساعدتهم في استكمال تعليمهم.

وقد لاقت قصتها تفاعلًا وتعاطفًا واسعًا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.