القوات المسلحة تكرم الفائزين في المسابقة الدينية خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي

نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1448هـ، وذلك بحضور عدد من القادة والضباط وضباط الصف والجنود، ونخبة من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ خالد الجارحي، ثم ألقى الدكتور عمرو حسن عفيفي، من علماء الأزهر الشريف، كلمة أكد خلالها أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم نموذجا متكاملا في ترسيخ قيم الفداء، وحفظ الأمن، وبناء الأوطان، مشيرا إلى ضرورة التحلي بأخلاق الرسول الكريم والسير على نهجه القويم.

كما ألقى اللواء أركان حرب محمد علي سيد أحمد، مساعد وزير الدفاع، كلمة نيابة عن الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أشار خلالها إلى أن رجال القوات المسلحة سيظلون، بعطائهم وتضحياتهم، درعا قويا لحماية الوطن وصون مقدساته، مقتدين بسيرة الرسول الكريم في الصبر والعمل الجاد والإخلاص، لتظل راية الوطن عالية خفاقة.

وفي نهاية الاحتفال، تم تكريم الفائزين في المسابقة الدينية السنوية للقوات المسلحة في القرآن الكريم، والتي تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنظيمها لتنمية الوازع الديني لدى رجالها، وتعزيز التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على إحياء المناسبات الدينية وترسيخ القيم الإيمانية في نفوس أبنائها.