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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

خطر المكالمة الواحدة.. هل يستطيع رقم مجهول اختراق هاتفك بمجرد الرد؟

اختراق الهاتف
اختراق الهاتف
أحمد أيمن

يثير ظهور مكالمة من رقم غير معروف حالة من القلق لدى كثير من مستخدمي الهواتف، خاصة مع انتشار التحذيرات من عمليات الاحتيال والاختراق. 

لكن خلافًا للاعتقاد الشائع، فإن مجرد الرد على مكالمة مجهولة لا يعني عادة أن الهاتف تعرض للاختراق، إذ إن الخطر الأكبر يرتبط بما يحدث أثناء المكالمة وما قد يطلبه المتصل من المستخدم.

وتعتمد العديد من عمليات الاحتيال على ما يعرف بـ«الهندسة الاجتماعية»، حيث يحاول المحتال إقناع الضحية بالكشف عن بيانات شخصية أو مصرفية، أو مشاركة رمز تحقق، أو الضغط على رابط، أو تنزيل تطبيق يمنحه صلاحيات على الهاتف.

رقم موثوق لكن المتصل محتالًا

لا يمكن الاعتماد على الرقم الظاهر على شاشة الهاتف للتأكد من هوية المتصل، إذ يستطيع المحتالون استخدام تقنيات لتزييف رقم المتصل وجعله يبدو تابعًا لبنك أو جهة حكومية أو حتى رقم محلي مألوف.

لذلك، فإن ظهور اسم جهة موثوقة أو رقم يبدو معروفًا لا يمثل دليلًا قاطعًا على أن المكالمة آمنة، ويظل التحقق من هوية المتصل عبر القنوات الرسمية هو الخيار الأكثر أمانًا.

هل يمكن اختراق الهاتف بمكالمة؟

رغم أن الرد على المكالمة لا يؤدي في الظروف المعتادة إلى اختراق الهاتف، فإن عالم الأمن السيبراني يعرف هجمات أكثر تطورًا تعرف باسم «هجمات دون نقرة» (Zero-click)، يمكن أن تستغل ثغرات في طريقة معالجة الهاتف لبعض البيانات الواردة دون حاجة المستخدم إلى التفاعل معها.

وقد وثق باحثون من «جوجل بروجكت زيرو» سلاسل استغلال تستهدف مكونات مرتبطة بمعالجة المحتوى الصوتي، بما في ذلك ثغرات يمكن أن تدخل ضمن سلسلة هجوم معقدة على بعض الأجهزة.

لكن هذه السيناريوهات لا تعني أن كل مكالمة مجهولة تمثل محاولة اختراق، إذ تحتاج مثل هذه الهجمات إلى ثغرات محددة ومعقدة، وغالبًا ما تكون موجهة إلى أجهزة أو أشخاص بعينهم.

خطوات بسيطة لحماية هاتفك

ويبقى الاحتيال عبر المكالمات هو الخطر الأكثر شيوعًا بالنسبة للمستخدم العادي، لذلك يُنصح بعدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق أو البيانات البنكية مع أي متصل غير متوقع، وعدم الضغط على الروابط التي تصل بعد المكالمة، أو تثبيت أي تطبيق بناءً على تعليمات شخص مجهول.

كما ينبغي تحديث نظام التشغيل والتطبيقات باستمرار، لأن تحديثات الأمان تسهم في سد الثغرات التي قد يستغلها المهاجمون.

وفي النهاية، إذا بدت المكالمة مشبوهة، فإن إنهاء الاتصال والتحقق من الجهة المتصلة باستخدام رقم رسمي معروف يظل أفضل من المخاطرة بالاستجابة لطلبات المتصل.

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