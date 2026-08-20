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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحطم طائرة مسيّرة بعد اختراقها أجواء رومانيا

تحطم طائرة مسيّرة بعد اختراقها أجواء رومانيا
تحطم طائرة مسيّرة بعد اختراقها أجواء رومانيا
أ ش أ

تحطمت طائرة مسيّرة في شرق رومانيا، فجر الخميس، بعدما اخترقت المجال الجوي الروماني خلال هجوم روسي واسع بالصواريخ والطائرات المسيّرة على أوكرانيا المجاورة، ما دفع رومانيا وبولندا إلى تعزيز دفاعاتهما الجوية.

وأعلنت وزارة الدفاع الرومانية، وفقا لشبكة "يورو نيوز"، أن رادارًا عسكريًا رصد، في الساعة 2:23 صباحًا بالتوقيت المحلي، مجموعة من الأهداف الجوية بالقرب من الحدود الأوكرانية، شمال مقاطعة تولتشيا شرقي البلاد.

وعلى إثر ذلك، أُرسلت طائرتان مقاتلتان إسبانيتان من طراز «إف-18»، كانتا متمركزتين في رومانيا ضمن مهمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، لمراقبة الوضع، كما أُرسلت مروحية عسكرية رومانية من طراز «آي إيه آر-330 سوكات» لتنفيذ مهمة استطلاع.

وقالت الوزارة إن طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي الروماني في الساعة 3:21 صباحًا، على بُعد نحو 13 كيلومترًا شرق مدينة غالاتي، القريبة من الحدود مع أوكرانيا ومولدوفا.

وبعد ثلاث دقائق، أفاد طاقم المروحية الرومانية بتحطم الطائرة المسيّرة على بُعد نحو أربعة كيلومترات شمال شرقي قرية غريندو في مقاطعة تولتشيا.

وأدى التحطم إلى اندلاع حريق انطفأ تلقائيًا، دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية، فيما أرسلت السلطات فريقًا عسكريًا لتأمين موقع الحطام.

ولم تتمكن السلطات الرومانية حتى الآن من تحديد مصدر الطائرة المسيّرة.

طائرة مسيّرة في شرق رومانيا المجال الجوي الروماني هجوم روسي واسع بالصواريخ

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