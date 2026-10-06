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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بشكل الوردة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
آية التيجي

خطفت إطلالة هاندا أرتشيل الأنظار في أحدث ظهور لها، بإطلالة لافتة تجمع بين الجرأة والطابع الفني، حيث اختارت تصميمًا باللون الأحمر الداكن يعتمد على التفاصيل المنسدلة والتموجات المتعددة، ليمنحها حضورًا استثنائيًا أمام الكاميرا.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل

وتظهر في الصور إطلالة ذات طابع درامي واضح، مع اعتماد تصميم غير تقليدي يركز على الحركة والانسيابية، وهو ما جعل اللوك يبدو أقرب إلى قطعة فنية تجمع بين الأزياء الراقية والأسلوب العصري.

جاءت الإطلالة باللون الأحمر الداكن، وهو اللون الذي منح التصميم حضورًا قويًا وجذابًا. واعتمدت القطعة على طبقات من الكشاكش والتموجات الكبيرة، خاصة عند الأكمام ومنطقة الخصر والتنورة، ما أضفى على اللوك حجمًا وحركة لافتة.

كما تميز التصميم بلمسات شفافة ومخططة عند منطقة الرقبة والصدر، مع ياقة مرتفعة نسبيًا، لتضيف لمسة أكثر أناقة وتوازنًا مع الطابع الجريء للفستان.

أما الجزء السفلي، فجاء بتصميم قصير ومفعم بالتفاصيل المتداخلة، بينما كشفت الإطلالة عن الساقين، الأمر الذي منحها مظهرًا عصريًا وجريئًا في الوقت نفسه.

هاندا أرتشيل

هاندا أرتشيل تعتمد إكسسوارات بسيطة

ولم تعتمد الإطلالة على كثرة الإكسسوارات، إذ بدا التركيز الأساسي على التصميم نفسه وتفاصيله اللافتة. وظهرت الأظافر بدرجة زرقاء لافتة، في تنسيق متباين مع اللون الأحمر، بينما جاء الشعر طويلًا ومنسدلًا بنعومة مع فرق جانبي، ليحافظ على بساطة تسريحة الشعر أمام قوة التصميم.

واكتملت الإطلالة بحذاء أسود مفتوح من الأمام، أضاف لمسة أنيقة وعملية، مع الحفاظ على التركيز على الفستان باعتباره العنصر الرئيسي في اللوك.

هاندا أرتشيل

إطلالة تجمع بين الجرأة والأنوثة

وتعكس إطلالة هاندا أرتشيل توجهًا واضحًا نحو الأزياء ذات التصاميم غير التقليدية، إذ يجمع اللوك بين الأنوثة من خلال القَصّة القصيرة واللون الأحمر، والجرأة من خلال الكشاكش الضخمة والتفاصيل الهندسية المتداخلة.

وتكشف الصور كذلك عن اعتماد إضاءة دافئة وخلفية هادئة، ما ساعد على إبراز درجات الأحمر وتفاصيل التصميم بشكل واضح، وجعل الإطلالة تبدو أكثر درامية وأناقة.

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل 
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
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