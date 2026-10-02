أم العريس.. صابرين تخطف الأنظار في حفل زفاف نجلها

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة صابرين من أحدث ظهور لها في حفل زفاف نجلها مساء أمس في إحدى القاعات الكبري بالقاهرة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن و المشاهير.

إطلالة صابرين

تألقت صابرين في الصور بإطلالة راقية، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام طويلة أتسم باللون الأخضر الفاتح و المفلت.

كما تميز فستان صابرين أنه مزج بين القماش المطرز بالكامل و القماش الذي لا يحمل أي تطريزات مما كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.

أكملت صابرين إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت صابرين على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.