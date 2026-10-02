داليا مصطفى تستعرض أناقتها بفستان أحمر لافت

حرصت الفنانة داليا مصطفى علي مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات إنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها في حفل زفاف نجل الفنانة صابرين.



إطلالة داليا مصطفى



تألقت داليا مصطفى في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأحمر فهو من الألوان التي تتصدر أحدث صيحات موضة صيف 2026.



أتسم فستان داليا مصطفى بأنه كشف عن قوامها الرشيق، وأكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة ونالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.



أما من الناحية الجمالية، بدت داليا مصطفى بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.