عشان وشك ينور.. اعرفي أسس العناية بالبشرة الصحيحة من الداخل والخارج

ترغب الكثير من النساء في الحفاظ على جمال البشرة ونضارتها بدون استخدام مواد كيميائية باهظة الثمن.

ووفقا لما جاء في موقع WebMD اليك وصفات وروتين العناية بالبشرة للحفاظ على النضارة والإشراق.

تؤكد النصائح الطبية والجمالية أن الحصول على بشرة صحية متوهجة يعتمد أساسا على بناء روتين يومي منتظم يركز على التنظيف، الترطيب، والحماية.

الروتين اليومي الأساسي

للحفاظ على جمال البشرة وحمايتها من العوامل البيئية، يوصي خبراء الجلدية باتباع هذه الخطوات اليومية البسيطة:

التنظيف المنتظم:

غسل الوجه مرتين يوميا، صباحا ومساء قبل النوم، لإزالة الأوساخ، الدهون الزائدة، وبقايا المكياج.

يفضل استخدام غسول لطيف وخال من العطور يناسب نوع البشرة، سواء كانت جافة، دهنية، أو مختلطة، لتجنب تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية الوقائية.

الترطيب الفعال:

وضع المرطب المناسب مباشرة بعد تنظيف البشرة أو الاستحمام لحبس الرطوبة داخل خلايا الجلد ومنع الجفاف.

حتى أصحاب البشرة الدهنية بحاجة إلى مرطب خفيف وغير مسد للمسام.

الحماية من أشعة الشمس:

يعد تطبيق واقي الشمس، بمعامل حماية SPF 15 أو أعلى ويحمي من الأشعة فوق البنفسجية UVA وUVB، خطوة أساسية يومية للوقاية من ظهور التجاعيد المبكرة والبقع الداكنة.

التغذية والعناية من الداخل

يؤكد خبراء موقع أن النضارة الحقيقية تبدأ من النظام الغذائي اليومي، حيث تلعب الأطعمة الغنية بالعناصر التالية دورا رئيسيا في صحة الجلد:

مضادات الأكسدة:

مثل الفيتامينات A وC وE الموجودة بكثرة في الخضار الورقية، التوت، الحمضيات، والجزر، وهي تساعد في محاربة الجذور الحرة المسببة لتلف الخلايا وشيخوخة الجلد.

الأحماض الدهنية الصحية أوميجا 3:

المتوفرة في الأسماك الدهنية مثل السلمون، وبذور الكتان، والجوز، حيث تساهم في تقليل الجفاف وتحسين نعومة الجلد وملمسه.

الحفاظ على ترطيب الجسم:

شرب كميات وفيرة من الماء وتناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الخيار والبطيخ لدعم مرونة البشرة وإعطائها إشراقة طبيعية.