بوتين: 11% فقط من دونيتسك تحت السيطرة الأوكرانية.. ونسعى لإنهاء الحرب بالمفاوضات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن نحو 11% فقط من مساحة إقليم دونيتسك لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، مؤكدًا أن القوات الروسية تسيطر على الجزء الأكبر من الإقليم؛ وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

السيطرة الروسية على دونيتسك

وأضاف بوتين أن السيطرة الروسية على دونيتسك بالكامل ستتحقق بشكل أسرع مما تتوقعه كييف والدول الأوروبية، مشيرًا إلى استمرار العمليات العسكرية الروسية في المنطقة.

وفيما يتعلق بالمسار التفاوضي، قال الرئيس الروسي إن موسكو كانت مستعدة لاستئناف المحادثات مع كييف عقب الانتخابات، إلا أنه أشار إلى تعرض روسيا لهجوم في يوم التصويت، معتبرًا أن ذلك أثر على إمكانية استئناف المفاوضات في ذلك التوقيت.

إنهاء الصراع الأوكراني

وأكد بوتين أن روسيا ترغب في إنهاء الصراع الأوكراني في أسرع وقت ممكن عبر المفاوضات، مشددًا على استمرار موقف موسكو الداعي إلى التوصل إلى حل من خلال المسار السياسي.