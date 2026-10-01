محمود فوزي يقود حملات ليلية مفاجئة لضبط منظومة العمل بهيئات الشباب والرياضة بالقاهرة

في تحرك ميداني عاجل يعكس سرعة تنفيذ توجيهات جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وتنفيذًا لما وجه به معاليه خلال اجتماعه مع مديري مديريات الشباب والرياضة، بشأن تكثيف المتابعة والرقابة على الهيئات الشبابية والرياضية، بدأت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة تنفيذ جولات تفتيشية ليلية مفاجئة لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق والتعليمات المنظمة للعمل.

مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة

وأكدت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة أن التحرك يأتي في إطار التنفيذ الفوري لتوجيهات وزير الشباب والرياضة، وحرص المديرية على أن تكون المتابعة الميدانية عنصرًا أساسيًا في ضبط منظومة العمل داخل الهيئات التابعة، بالتنسيق مع توجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

وقاد الجولة محمود فوزي، وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، حيث شملت المتابعة عددًا من مراكز الشباب والأندية، بهدف الوقوف على مدى الالتزام بمواعيد الغلق، وانتظام العمل، ورصد أي ملاحظات أو مخالفات تتعلق بالتعليمات والضوابط المنظمة.

وشملت الجولة مراكز عابدين، السيدة زينب، عين الصيرة، السيدة نفيسة، التنمية الشبابية بزينهم، باب الشعرية، الحبانية، الوايلي، الجمالية، والأباجية، إلى جانب النادي القومي، ونادي الحطابة، ونادي شركة المياه.

وأسفرت أعمال المتابعة عن رصد عدد من الملاحظات المتعلقة بمواعيد الغلق ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال ذلك، وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.

وأكد محمود فوزي استمرار الحملات التفتيشية الليلية والمفاجئة على مختلف الهيئات الشبابية والرياضية بالقاهرة، مشددًا على أن المتابعة لن تقتصر على توقيتات العمل المعتادة، وأن المرور الميداني يستهدف التأكد من الالتزام الفعلي بالتعليمات ومواعيد التشغيل والغلق.

ومن المقرر رفع تقرير تفصيلي بنتائج الجولة إلى الدكتور مصطفى زمزم، مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو حداد، رئيس قطاع النشء والشباب، لعرض نتائج المتابعة على جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة والتوجيه بما يلزم من إجراءات.

وتأتي هذه التحركات في إطار التنفيذ الفوري لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة، وتعزيز الانضباط والرقابة الميدانية داخل الهيئات الشبابية والرياضية بمحافظة القاهرة.

ورافق محمود فوزي خلال الجولة محمود حسن، معاون وكيل الوزارة.