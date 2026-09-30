وزير الشباب يتابع مع مجلس إدارة هيئة إستاد القاهرة مستجدات العمل وخطط التطوير

عقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة الدولي، بمقر الاستاد، لمتابعة مستجدات العمل وبحث خطط التطوير ورفع كفاءة التشغيل والإدارة، إلى جانب استعراض سبل تعظيم الاستفادة من إمكانات وأصول الصرح الرياضي الكبير.

وتناول الاجتماع مناقشة جدول أعمال مجلس الإدارة، واستعراض عدد من الملفات الإدارية والمالية، وفي مقدمتها الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والقوائم المالية للعام المالي الحالي ومقارنتها بالسنوات السابقة، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لخطط التطوير والمشروعات القائمة والمقترحة، والفرص الاستثمارية المتاحة، وآليات تحسين الخدمات ورفع كفاءة التشغيل بما يدعم استدامة موارد الهيئة.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة الدولي، ومن بينهم الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اللواء أ.ح وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة، ولفيف من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات.