كيف تحافظين على صحتك خلال الحمل

يجب على النساء معرفة كيفية الحفاظ على الصحة أثناء الحمل حيث يؤثر بشكل كبير على حالة الام العامة وللاسف تقع بعض النساء في أخطاء تزيد من الوضع سوءا

ووفقا لما جاء في موقع NHS اليكم أهم النصائح التي تساعد على الحفاظ على الصحة أثناء الحمل

تناولي الفيتامينات والمكملات الغذائية الموصى بها أثناء الحمل ، مثل حمض الفوليك وفيتامين د.

تعرفي على الأدوية الآمنة أثناء الحمل والأدوية والمسكنات التي يجب تجنبها

اتباع نظام غذائي صحي أثناء الحمل وتناول عناصر غذائية متوازنة

تعرفي على الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء الحمل حيث أن بعضها يسبب الإجهاض مثل البقدونس والقرفة والتمر .

مارسي بعض التمارين الرياضية الآمنة أثناء الحمل

تعرفي على التطعيمات أثناء الحمل لحماية صحتك وصحة طفلك.

اتخذي خطوات للعناية بصحتك النفسية أثناء الحمل

لا تشربي الكحول أثناء الحملإذا كنتِ بحاجة إلى مساعدة، يمكن لطبيبة التوليد أو طبيبك العام أن يقدما لكِ الدعم المناسب

لا تدخني ، يمكنكِ الحصول على الدعم للإقلاع عن التدخين أثناء الحمل

لا تتوقف عن تناول الدواء الموصوف لك دون استشارة الطبيب

لا تتناولي المخدرات غير المشروعة أثناء الحمل إذا كنتِ بحاجة إلى مساعدة، يمكن لطبيبة التوليد أو طبيب الأسرة أن يوفرا لكِ الدعم المناسب