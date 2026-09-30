«الأرصاد» تحذَّر من أمطار 5 أو 6 أيام وانخفاض الحرارة في هذه المناطق

حالة الطقس الأيام المقبلة في مصر .. تشهد معظم محافظات الجمهورية غدًا الخميس 1 أكتوبر 2026 استمرار الأجواء الخريفية، مع انخفاض جديد في درجات الحرارة لتقترب في أغلب المحافظات من معدلاتها الطبيعية أو تقل عنها خلال هذا الوقت من العام، فيما تصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى إلى 30 درجة مئوية خلال فترة النهار، مع استمرار فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح في بعض المناطق.

وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع استمرار حالة الخريف الواضحة التي تشهدها البلاد وانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

وتؤكد أحدث بيانات الطقس المنشورة اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 أن العظمى على القاهرة الكبرى تبلغ 30 درجة، مع استمرار فرص الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية.

وقالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد لا تزال تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يساعد بصورة كبيرة على ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة التي تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس، وبالتالي انخفاض قيم درجات الحرارة، مشيرة إلى أن مصادر الكتل الهوائية معظمها كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب غرب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

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كيف تكون حالة الطقس غدًا الخميس؟

تسود خلال الصباح الباكر أجواء خريفية معتدلة في أغلب محافظات الجمهورية، مع انخفاض قيم درجات الحرارة الصغرى، بينما تميل الأجواء مع تقدم ساعات النهار إلى الحرارة في محافظات السواحل الشمالية، وتكون حارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، في حين تسود أجواء شديدة الحرارة في محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار، ولا سيما فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي.

وتأتي هذه الحالة في إطار استمرار الأجواء الخريفية والاعتدال النسبي في درجات الحرارة مقارنة بالفترات الماضية، في الوقت الذي أظهرت فيه أحدث توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الطقس الخريفي المعتدل خلال الصباح الباكر، مع أجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال النهار.

كم درجة الحرارة غدًا على القاهرة والمحافظات؟

تسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدًا على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية خلال فترة النهار، بينما تتراوح العظمى في الأقصر وأسوان ما بين 38 و39 درجة مئوية، في حين تتراوح درجات الحرارة العظمى في محافظات السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط ما بين 27 و29 درجة مئوية.

وتوضح هذه المعدلات استمرار الفارق في درجات الحرارة بين شمال البلاد وجنوبها، إذ تكون الأجواء أكثر اعتدالًا على المناطق الساحلية مقارنة بمحافظات جنوب الصعيد التي تستمر فيها درجات الحرارة عند مستويات أعلى خلال ساعات النهار.

هل تستمر فرص سقوط الأمطار غدًا؟

تستمر فرص سقوط الأمطار غدًا الخميس، وتتراوح شدتها ما بين خفيفة ومتوسطة بنسبة حدوث 30%، وذلك على الأماكن المتفرقة من السواحل المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية، مع احتمالية أن تكون غزيرة في بعض المناطق المحدودة بنسبة حدوث 10%.

وتتزامن هذه التوقعات مع استمرار فرص الأمطار التي أشارت إليها أحدث بيانات الطقس المنشورة اليوم، والتي تتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية، مع احتمالية أن تغزر أحيانًا بنسبة ضعيفة 10% تقريبًا على بعض المناطق وعلى فترات متقطعة.

هل تصل الأمطار إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد؟

توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على المناطق الداخلية من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومناطق من وسط سيناء، وذلك وفق توقعات حالة الطقس غدًا الخميس.

وتشير هذه التوقعات إلى أن فرص الأمطار لا تقتصر على المناطق الساحلية، وإنما يمكن أن تمتد بصورة ضعيفة إلى بعض المناطق الداخلية، مع اختلاف فرص سقوطها من منطقة إلى أخرى وفق تطورات الحالة الجوية.

ما سرعة الرياح غدًا وتأثيرها على حالة الطقس؟

يشهد طقس الغد نشاطًا للرياح، حيث تتراوح سرعتها ما بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من سيناء ومحافظات الصعيد، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء، خاصة خلال الفترات التي تنشط فيها الرياح.

وتتوافق توقعات نشاط الرياح مع البيانات الجوية المنشورة اليوم الأربعاء، والتي تشير إلى نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة على أغلب الأنحاء، بما يساعد على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل.

هل تنخفض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة؟

أكدت الدكتورة منار غانم استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، موضحة أن متوسط درجات الحرارة خلال الفترة القادمة سيتراوح ما بين 29 و30 درجة مئوية، وأنه مع منتصف الأسبوع المقبل ستشهد البلاد مزيدًا من الانخفاض في قيم درجات الحرارة سواء خلال فترات النهار أو الليل.

وتشير أحدث توقعات درجات الحرارة المنشورة أمس إلى استمرار الأجواء الخريفية خلال الفترة الممتدة من الأربعاء 30 سبتمبر 2026 إلى الأحد 4 أكتوبر 2026، مع استمرار درجات الحرارة عند مستويات أقل من الفترات السابقة في عدد من المناطق.

إلى متى تستمر فرص سقوط الأمطار؟

توقعت الدكتورة منار غانم استمرار فرص سقوط الأمطار خلال الفترات المقبلة، موضحة أن فرص سقوط الأمطار قد تمتد لفترة تتراوح ما بين 5 و6 أيام في الأماكن الساحلية، مع اختلاف شدتها من يوم إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى.

وشددت على أهمية المتابعة الجيدة للنشرات الجوية خلال هذه الفترة، خاصة مع استمرار فرص الأمطار واختلاف طبيعة الحالة الجوية من منطقة إلى أخرى، بما يستدعي متابعة التحديثات اليومية الصادرة عن الجهات المختصة.

ما النصائح للمواطنين مع انخفاض درجات الحرارة؟

نصحت الدكتورة منار غانم المواطنين بضرورة اختيار الملابس المناسبة عند الخروج خلال فترات الليل أو الصباح الباكر، خاصة في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة، موضحة أن الإحساس ببعض البرودة الخفيفة سيكون موجودًا.

وأكدت أهمية المتابعة اليومية للنشرات الجوية، خاصة أن فصل الخريف معروف بالتقلبات الجوية والتيارات الجوية الحادة والسريعة، مشددة على ضرورة الانتباه إلى فروق درجات الحرارة بين فترات النهار والليل.