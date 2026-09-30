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أخبار البلد

مصطفى محمود ودور الشرطة.. «لجنة الدراما» تناقش خريطة «المتحدة» لموسم رمضان

الاعلى للاعلام
الاعلى للاعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

عقدت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الناقدة الفنية ماجدة موريس، أولى اجتماعاتها لمناقشة الاستعدادات الخاصة بموسم دراما رمضان القادم وأبرز القضايا التي من المقرر أن تتناولها الأعمال الدرامية التي تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس.

مناقشة أبرز القضايا والموضوعات

ومن المقرر أن تعقد اللجنة عددًا آخر من الاجتماعات مع الشركات المنتجة للدراما الرمضانية، لمناقشة أبرز القضايا والموضوعات التي تتناولها الأعمال الجاري العمل عليها.

وخلال الاجتماع، تم إلقاء الضوء على أبرز القضايا التي تتناولها الأعمال الدرامية التي تنتجها الشركة المتحدة خلال الموسم الرمضاني المقبل، والتي تقوم على أربعة محاور رئيسية ضمن منظومة القيم التي ترتكز عليها هذه الأعمال، وتشمل الهوية الوطنية والانتماء والثقافة والتراث المصري، وقضايا الإنسان والأسرة والشباب والصحة، والتنمية والمعرفة والعمل والابتكار، إلى جانب التعايش والمواطنة والأخلاق والحفاظ على البيئة.

كما تم استعراض أبرز الأعمال الدرامية التي يجري العمل عليها حاليًا، والتي تتنوع موضوعاتها بين الأعمال التي تتناول سير وشخصيات مصرية بارزة، من بينها أعمال تتناول شخصية الدكتور مصطفى محمود، إلى جانب أعمال وطنية تسلط الضوء على التضحيات والجهود التي يبذلها رجال الشرطة المصرية.

كما تتضمن الأعمال المنتظرة عددًا من القضايا الاجتماعية والإنسانية، من بينها قضايا المرأة، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي ومخاطرها، والتزييف الإلكتروني، إلى جانب مجموعة من الأعمال الكوميدية والاجتماعية الخفيفة، وأعمال تتناول قضايا الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية.

يأتي ذلك في ضوء الدور الإشرافي الذي يضطلع به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي، مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير، وإتاحة المجال للإبداع الفني الذي تتميز به الدراما المصرية على مر تاريخها.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من المخرج الكبير أحمد صقر، والمخرج الكبير هاني لاشين، والكاتبة الصحفية علا الشافعي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والناقدة سارة نعمة الله، والناقدة رانيا يوسف، والكاتب الصحفي والناقد أحمد الشريف، والكاتب الصحفي والناقد والسيناريست زين خيري شلبي، والناقد السينمائي رامي المتولي، وأحمد عبد الغني المشرف على المرصد الإعلامي بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، ودينا المقدم، وأمير يوسف.

رمضان المقبل دراما رمضان المقبل قضايا الأعمال الفنية الشركة المتحدة لجنة الدراما الأعلى لتنظيم الإعلام الناقدة الفنية ماجدة موريس دراما رمضان القادم

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