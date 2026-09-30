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الأرصاد: تحرك السحب الممطرة لـ «البحيرة وكفر الشيخ» واستمرار الأمطار على السواحل الشمالية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: تحرك السحب الممطرة لـ «البحيرة وكفر الشيخ» واستمرار الأمطار على السواحل الشمالية

حالة الطقس
حالة الطقس
أخبار البلد

تشهد المحافظات الساحلية وشمال الوجه البحري حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وكشفت أحدث صور الأقمار الصناعية عن تحرك السحب الممطرة باتجاه مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري، وتحديداً محافظتي البحيرة وكفر الشيخ.

أمطار متفاوتة تصل للغزارة.. السحب الممطرة تتجه لشمال الوجه البحري والسواحل

 

كما يستمر تدفق السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، مما يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، وقد تصل إلى غزيرة أحياناً على بعض المناطق المصحوبة بنشاط للرياح.

وتوقعت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية بامتياز في معظم محافظات الجمهورية غدا الخميس، مع استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة التي تكون في أغلب المحافظات حول معدلاتها الطبيعية أو أقل منها خلال هذا الوقت من العام.. مشيرة إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى ستسجل 30 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وقالت: "إن البلاد لاتزال تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يساعد بشكل كبير على ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة، التي تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس، وبالتالي انخفاض قيم درجات الحرارة.. موضحة أن مصادر الكتل الهوائية معظمها كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب غرب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

الأحوال الجوية صور الأقمار الصناعية السحب الممطرة البحيرة وكفر الشيخ سقوط أمطار نشاط للرياح

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