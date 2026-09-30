أجواء خريفية وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

مع بداية سيطرة الأجواء الخريفية على البلاد، بدأت درجات الحرارة في التراجع تدريجيًا، خاصة خلال ساعات الليل، بالتزامن مع نشاط للرياح وظهور السحب وفرص لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق، لتشهد البلاد تغيرًا ملحوظًا في حالة الطقس مقارنة بالأيام الماضية.

وكشف محمود القياتي، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، مؤكدًا أن أغلب مناطق الجمهورية تشهد أجواء خريفية مستقرة، مع درجات حرارة تدور حول معدلاتها الطبيعية.

أجواء خريفية مستقرة

الأرصاد

وقال محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواءً خريفية على أغلب مناطق الجمهورية، مع وجود بعض السحب، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة أصبحت حول معدلاتها الطبيعية.

وأضاف أن البلاد تعيش أجواء خريفية مستقرة، لافتًا إلى أن بعض المناطق شهدت أمس تساقط أمطار خفيفة.

أمطار خفيفة ومتوسطة

وأوضح القياتي أن الأمطار خلال الفترة الحالية تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، مشيرًا إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق من محافظة الإسكندرية.

الأرصاد

وتأتي هذه الأجواء بالتزامن مع بداية انخفاض درجات الحرارة الصغرى، وهو ما أصبح واضحًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

نشاط الرياح يزيد الإحساس بانخفاض الحرارة

ولفت المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن نشاط الرياح يساهم بشكل واضح في زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل، ما يعزز الأجواء الخريفية التي تشهدها البلاد حاليًا.

ارتفاعات طفيفة ثم عودة للأجواء الطبيعية

وأشار محمود القياتي إلى أن الفترة الأولى من فصل الخريف قد تشهد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، مؤكدًا أن هذه الارتفاعات لا تستمر طويلًا، إذ تعود الأجواء سريعًا إلى طبيعتها.

وتشير تصريحات الأرصاد إلى استمرار الطابع الخريفي خلال الفترة الحالية، مع تفاوت درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل، وظهور فرص للأمطار ونشاط الرياح على بعض المناطق.