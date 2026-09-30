تأجيل اجتماع الزمالك يؤجل الحسم.. ماذا يريد حسام الزناتي أن يغيّر في قطاع الكرة؟

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تأجيل اجتماعه الذي كان مقررًا عقده اليوم الأربعاء إلى موعد لاحق في خطوة تؤجل حسم عدد من الملفات المهمة داخل القلعة البيضاء وفي مقدمتها منصب المدير الرياضي في الوقت الذي اقترب فيه حسام الزناتي من تولي المسؤولية خلفًا لجون إدوارد.

وكان اجتماع مجلس الإدارة يتضمن مناقشة مجموعة من الملفات المرتبطة بمستقبل النادي وعلى رأسها الاستقرار على المدير الرياضي الجديد إلى جانب اختيار رئيس بعثة الفريق في رواندا استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا فضلًا عن بحث ملف شركة الكرة وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية.

ورغم تأجيل الاجتماع فإن ملف حسام الزناتي يظل من أبرز الملفات المطروحة أمام إدارة الزمالك بعدما دخلت المفاوضات معه مرحلة متقدمة في ظل رغبة النادي في الاستفادة من خبراته التي اكتسبها خلال عمله في الكرة الأوروبية.

الزناتي يقترب.. ورؤية جديدة على طاولة الزمالك

ويشغل حسام الزناتي حاليًا منصب نائب المدير الرياضي في نادي نورشيلاند الدنماركي ويتفاوض معه مسؤولو الزمالك برئاسة حسين لبيب من أجل تولي منصب المدير الرياضي خلال المرحلة المقبلة.

ولم يتوقف الأمر عند المفاوضات حول شغل المنصب إذ قدم الزناتي تصورًا متكاملًا لمسؤولي الزمالك بشأن الطريقة التي يرى من خلالها إمكانية تطوير قطاع كرة القدم داخل النادي وهو التصور الذي حظي بقبول الإدارة لتصبح الخطوة التالية مرتبطة بحسم التفاصيل النهائية قبل الإعلان الرسمي.

وعقد حسين لبيب جلسة مع الزناتي لمناقشة رؤيته وخططه للمرحلة المقبلة في ظل رغبة الإدارة في الوصول إلى صيغة واضحة لإدارة قطاع الكرة بعد رحيل جون إدوارد عن منصبه خلال أغسطس الماضي.

أقسام متخصصة لإعادة تنظيم قطاع الكرة

ويستند تصور الزناتي إلى إعادة هيكلة العمل داخل قطاع كرة القدم بدلًا من اقتصاره على إدارة الفريق الأول وملفات التعاقدات.

وتتضمن الرؤية المقترحة إنشاء أقسام متخصصة تتولى الجوانب الطبية والبدنية والإدارية إلى جانب قسم لتحليل الأداء بما يسمح بوجود منظومة أكثر تنظيمًا في التعامل مع اللاعبين والأجهزة الفنية واحتياجات الفريق.

وتعكس هذه الخطوة رغبة في منح قطاع الكرة أدوات مختلفة في عملية تقييم اللاعبين ومتابعة تطورهم وتحليل الأداء مع توزيع المسؤوليات بصورة أكثر وضوحًا بين الإدارات والأجهزة المختلفة.

معتمد جمال مستمر.. ومدرب أجنبي ضمن التصور

ومن أبرز ملامح التصور الذي قدمه الزناتي أنه لا يتضمن الاستغناء عن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول حيث يحظى المدرب بتقدير المدير الرياضي المنتظر لما قدمه مع الفريق.

لكن الزناتي يرى في الوقت نفسه إمكانية تدعيم الجهاز الفني بمدرب أجنبي يمتلك خبرات مختلفة حيث جاء التعاقد مع عنصر أجنبي للعمل ضمن الجهاز الفني على رأس طلباته المقترحة.

وبحسب التصور فإن الهدف ليس إجراء تغيير شامل على الجهاز الفني وإنما إضافة خبرة جديدة تساعد معتمد جمال في تطوير الفريق وتمنح الجهاز أدوات إضافية خلال المرحلة المقبلة.

لماذا يمثل الملف أهمية للزمالك؟

ويأتي اقتراب الزناتي من منصب المدير الرياضي في توقيت يبحث فيه الزمالك عن صيغة جديدة لإدارة كرة القدم خاصة بعد رحيل جون إدوارد وهو ما يجعل الاختيار مرتبطًا بشكل المنظومة التي يرغب النادي في بنائها أكثر من كونه مجرد تعيين إداري.

ويعتمد التصور المطروح على منح المدير الرياضي دورًا أوسع في تنظيم قطاع الكرة وربط العمل الفني والطبي والبدني والتحليلي والإداري داخل منظومة واحدة بما يساعد على اتخاذ القرارات بناءً على رؤية متكاملة.

ملفات أخرى تنتظر قرار المجلس

وبجانب ملف المدير الرياضي ينتظر مجلس إدارة الزمالك حسم عدد من الملفات خلال اجتماعه المقبل من بينها اختيار رئيس بعثة الفريق في رواندا لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا إلى جانب مناقشة مستقبل شركة الكرة وتحديد موعد الجمعية العمومية العادية.

وعلى الجانب الفني يستعد الفريق الأول لكرة القدم لمواجهة زد يوم 7 أكتوبر المقبل على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات كأس عاصمة مصر قبل استكمال ارتباطاته المحلية والقارية.