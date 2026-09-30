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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم عبد الجواد: أحمد فتوح يضغط للرحيل عن الزمالك والانتقال إلى أهلي بني غازي

احمد فتوح
احمد فتوح
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ظل وجود عرض من نادي أهلي بني غازي الليبي للحصول على خدمات اللاعب.

وقال إبراهيم عبد الجواد، خلال تصريحات تلفزيونية، إن أحمد فتوح يضغط من أجل الرحيل عن الزمالك والانتقال إلى أهلي بني غازي، مشيرًا إلى أن عقد اللاعب مع القلعة البيضاء ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح أن فتوح يحق له، وفقًا لوضع عقده، التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

تفاصيل عرض أهلي بني غازي لضم أحمد فتوح

وفي السياق ذاته، كشف سمير صلاح، وكيل أحمد فتوح، تفاصيل العرض المقدم من النادي الليبي، سواء للحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة.

وقال سمير صلاح، خلال تصريحات لبرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إن النادي الليبي تقدم في البداية بعرض لشراء أحمد فتوح مقابل 500 ألف دولار، إلا أن الزمالك رفض العرض وطالب بالحصول على 700 ألف دولار.

وأضاف: «بالفعل النادي الليبي رفع العرض إلى 700 ألف دولار، ولكن الزمالك رجع رفض وطلب مليون دولار».

وتابع: «وأنا بقولك النهارده بالفعل النادي الليبي وافق على دفع مليون دولار لنادي الزمالك لشراء أحمد فتوح».

عرض لإعارة فتوح لمدة موسمين

وكشف وكيل أحمد فتوح عن وجود عرض آخر من النادي الليبي للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسمين، موضحًا أن العرض جاء في ظل تخوف الزمالك من إمكانية عودة اللاعب إلى مصر بعد انتهاء فترة الإعارة.

وقال: «وكمان علشان قلق الزمالك من فكرة الكوبري والعودة لمصر والقصص دي، قالوا في عرض تاني ناخده إعارة سنتين وندفع 500 ألف دولار».

وعن المقابل المالي الذي سيحصل عليه أحمد فتوح خلال موسمي الإعارة، أوضح سمير صلاح أن اللاعب سيحصل على 3.5 مليون دولار، بواقع مليون ونصف دولار في الموسم الأول ومليوني دولار في الموسم الثاني.

وكيل فتوح: الزمالك ينتظر الرد النهائي

وحول إمكانية زيادة المقابل المالي للإعارة من 500 ألف إلى 700 ألف دولار، أكد وكيل أحمد فتوح أن هذا الأمر غير متوقع، قائلًا: «صعب جدًا، ده آخر حاجة، الإعارة 500 ألف دولار والشراء مليون دولار».

واختتم سمير صلاح تصريحاته بالتأكيد على أن النادي الليبي ينتظر الرد النهائي من نادي الزمالك بشأن العرض المقدم للحصول على خدمات أحمد فتوح، سواء بالشراء النهائي أو الإعارة لمدة موسمين.

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