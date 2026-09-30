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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد عودة بعثة الزمالك للكرة الطائرة إلى القاهرة بعد ختام بطولة بني ياس

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك
محمد سمير

تعود بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك إلى القاهرة في الثانية عشرة منتصف ليل الخميس، عقب انتهاء مشاركتها في بطولة نادي بني ياس الدولية للكرة الطائرة للرجال المقامة في الإمارات.

وخاض الزمالك عدة مباريات خلال البطولة، حيث استهل مشواره بالخسارة أمام شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 3-1، ثم تلقى هزيمة أمام الريان القطري بثلاثة أشواط دون رد.

وتواصلت نتائج الفريق بالخسارة أمام سموحة بثلاثة أشواط نظيفة، ثم أمام الجزيرة الإماراتي بنتيجة 3-1، قبل خوض المواجهة الأخيرة أمام صاحب الأرض بني ياس.

قائمة الزمالك في البطولة

وضمت قائمة الزمالك المشاركة في البطولة 14 لاعبًا، هم: أحمد فتحي، محمد مصطفى لعبة، إسلام عبدالسميع، عبدالرحمن الشحات، ياسين أبو الحسن، إبراهيم عادل، محمود إبراهيم، معاذ مصطفى، أحمد مصطفى، يوسف الرصاص، أحمد يوسف، إبراهيم محمد، عمر محمد عمران، وإياد إيهاب ثابت.

ويتكون الجهاز الفني والإداري من أحمد شعلان رئيسًا للبعثة ومديرًا للفريق، وأحمد عاشور مديرًا فنيًا، ومحمد كمال مدربًا عامًا، وإسلام عبدالفتاح مدربًا، ومصطفى يسري أخصائيًا للإصابات، وسعيد أبوالعلا مسؤولًا للمهمات.
 

الزمالك بعثة الزمالك بني ياس قائمة الزمالك بني ياس الدولية

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