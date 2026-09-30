قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مناهج فوق طاقة الأطفال.. تحذير من الضغوط الدراسية على الأسرة المصرية
الحرس الثوري يوجه رسالة عاجلة إلى الناخبين الأمريكيين
هيئة الطوارئ الأوكرانية: مقـ.ـتل وإصابة عشرة في قصف روسي على كييف
تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين
كارثة بيئية تضرب العالم وآسيا الأكثر تضررا.. تفاصيل
عقب صعودها 17 جنيهًا .. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق
غدا .. صرف معاشات أكتوبر لـ11.5 مليون مستحق
انتعاش صادرات النفط بالشرق الأوسط.. تدفقات الخام تعود إلى 98% من مستويات ما قبل الحرب
7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها
تذبذبات في أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 24 الآن
أحمد حمودة: إمام عاشور أخطر لاعبي منتخب مصر .. وأتمنى رؤية حمزة عبد الكريم أساسيًا
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30-9-2026 .. والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن يهدئ الأجواء برسالة جديدة لأندية الدوري المصري: فخور بكم وأنتم الأساس

حسام حسن
حسام حسن
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

علق الإعلامي هاني حتحوت على تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عقب الفوز على جنوب السودان بخماسية نظيفة، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أن المدير الفني وجه رسائل مختلفة قبل المباراة وبعدها.

وقال هاني حتحوت، خلال تصريحات عبر برنامج «مودرن سبورتس»، إن حسام حسن وجه قبل المباراة رسائل إلى محمد صلاح ومحمد الشناوي، بينما جاءت رسائله عقب اللقاء موجهة إلى أندية الدوري المصري الممتاز.

وأضاف أن حسام حسن أعرب عن سعادته بالفوز على جنوب السودان وحصد النقاط الثلاث، موجهًا الشكر إلى لاعبي المنتخب على الأداء والجهد المبذول، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة أرضية الملعب، مؤكدًا أن هذه الظروف كانت تتطلب مجهودًا مضاعفًا من اللاعبين.

وأوضح حتحوت أن حسام حسن أكد أن هدف الجميع هو اسم مصر ومنتخب مصر، قبل أن يتطرق إلى حديثه السابق عن مستوى اللياقة البدنية للاعبين، موضحًا أنه لم يكن ينتقد الدوري المصري، وإنما تحدث عن عدم وصول اللاعبين إلى اللياقة المطلوبة حتى الآن، بسبب مرور خمسة أسابيع فقط على انطلاق المسابقة.

وأشار إلى أن حسام حسن أشاد بالأندية المصرية الكبرى، وعلى رأسها الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن مصر محظوظة بامتلاكها أكبر وأفضل الأندية في إفريقيا، والتي تشارك في البطولات القارية وكأس العالم للأندية، وتقدم مستويات مميزة.

ونقل حتحوت رسالة حسام حسن إلى جميع أندية الدوري المصري، قائلًا: «يا أندية الدوري المصري، كبيركم وصغيركم، مش صغيركم في البطولات، صغيركم في عدد البطولات، لكن أداؤكم الحلو كبير».

وتابع حسام حسن، بحسب حتحوت: «أنتم الأساس»، مؤكدًا أن لاعبي الأندية المصرية يمثلون القاعدة الأساسية التي يعتمد عليها المنتخب الوطني في تحقيق الإنجازات.

وأكد حتحوت أن حسام حسن أشار إلى أن أغلب إنجازات الكرة المصرية تحققت بمشاركة لاعبي الأندية المصرية، مستشهدًا بنجاحات المنتخب خلال فترات سابقة، ومنها التتويج بكأس الأمم الإفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

وأضاف أن حسام حسن قال: «99% من لعيبة الدوري المصري هي اللي بتحقق نجاحات للمنتخب الوطني، وأنا فخور بده»، في رسالة تحمل إشادة واضحة بدور الأندية واللاعبين المحليين في دعم المنتخب.

واختتم هاني حتحوت حديثه بالتأكيد على أن تصريحات حسام حسن جاءت برسائل إيجابية وهادئة للأندية واللاعبين، بعد التصريحات السابقة المتعلقة بمحمد صلاح ومحمد الشناوي، معربًا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الهدوء والاستقرار داخل المنتخب الوطني.

تصريحات حسام حسن جنوب السودان محمد صلاح محمد الشناوي الدوري المصري الأهلي والزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصور رقمي لشكل أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام

نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد

مجلس النواب

إخطار أعضاء مجلس النواب بعقد جلسة طارئة غدا الأربعاء

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

مشغولات ذهبية

صعود أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الطفل

خرج ولم يعد منذ 3 أيام.. والد طالب في سوهاج يناشد المواطنين المساعدة في العثور عليه

جنيهات ذهب

عاد لمستوى الـ 49 ألفًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

عمان

عمان يتأهل لنصف بطولة كأس الخليج العربي عقب الفوز على الكويت

ترشيحاتنا

حفل تكريم المحامين

حفل تكريم شيوخ المحامين والمتفوقين من أبناء محامي شرق طنطا

منتدى الأهرام للسياحة المصرية

«بناء الإنسان لصناعة تجربة سياحية استثنائية».. جلسة بمنتدى «الأهرام للسياحة المصرية»

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026... الهيئة القومية لسكك حديد مصر تتيح حجز تذاكر السفر لذوي الهمم إلكترونيًا

بالصور

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

علاقة خطيرة بين دهون البطن وأمراض القلب .. دراسة تحذّر

محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب

مكمل غذائي شائع يساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل والظهر.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم

بلمسات ذهبية .. سيرين عبدالنور تتألق ببدلة أنيقة سوداء | صور

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا نخاف من الشخص الذي نشعر معه بالأمان؟

المزيد