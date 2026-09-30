حسام حسن يهدئ الأجواء برسالة جديدة لأندية الدوري المصري: فخور بكم وأنتم الأساس

علق الإعلامي هاني حتحوت على تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عقب الفوز على جنوب السودان بخماسية نظيفة، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أن المدير الفني وجه رسائل مختلفة قبل المباراة وبعدها.

وقال هاني حتحوت، خلال تصريحات عبر برنامج «مودرن سبورتس»، إن حسام حسن وجه قبل المباراة رسائل إلى محمد صلاح ومحمد الشناوي، بينما جاءت رسائله عقب اللقاء موجهة إلى أندية الدوري المصري الممتاز.

وأضاف أن حسام حسن أعرب عن سعادته بالفوز على جنوب السودان وحصد النقاط الثلاث، موجهًا الشكر إلى لاعبي المنتخب على الأداء والجهد المبذول، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة أرضية الملعب، مؤكدًا أن هذه الظروف كانت تتطلب مجهودًا مضاعفًا من اللاعبين.

وأوضح حتحوت أن حسام حسن أكد أن هدف الجميع هو اسم مصر ومنتخب مصر، قبل أن يتطرق إلى حديثه السابق عن مستوى اللياقة البدنية للاعبين، موضحًا أنه لم يكن ينتقد الدوري المصري، وإنما تحدث عن عدم وصول اللاعبين إلى اللياقة المطلوبة حتى الآن، بسبب مرور خمسة أسابيع فقط على انطلاق المسابقة.

وأشار إلى أن حسام حسن أشاد بالأندية المصرية الكبرى، وعلى رأسها الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن مصر محظوظة بامتلاكها أكبر وأفضل الأندية في إفريقيا، والتي تشارك في البطولات القارية وكأس العالم للأندية، وتقدم مستويات مميزة.

ونقل حتحوت رسالة حسام حسن إلى جميع أندية الدوري المصري، قائلًا: «يا أندية الدوري المصري، كبيركم وصغيركم، مش صغيركم في البطولات، صغيركم في عدد البطولات، لكن أداؤكم الحلو كبير».

وتابع حسام حسن، بحسب حتحوت: «أنتم الأساس»، مؤكدًا أن لاعبي الأندية المصرية يمثلون القاعدة الأساسية التي يعتمد عليها المنتخب الوطني في تحقيق الإنجازات.

وأكد حتحوت أن حسام حسن أشار إلى أن أغلب إنجازات الكرة المصرية تحققت بمشاركة لاعبي الأندية المصرية، مستشهدًا بنجاحات المنتخب خلال فترات سابقة، ومنها التتويج بكأس الأمم الإفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

وأضاف أن حسام حسن قال: «99% من لعيبة الدوري المصري هي اللي بتحقق نجاحات للمنتخب الوطني، وأنا فخور بده»، في رسالة تحمل إشادة واضحة بدور الأندية واللاعبين المحليين في دعم المنتخب.

واختتم هاني حتحوت حديثه بالتأكيد على أن تصريحات حسام حسن جاءت برسائل إيجابية وهادئة للأندية واللاعبين، بعد التصريحات السابقة المتعلقة بمحمد صلاح ومحمد الشناوي، معربًا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الهدوء والاستقرار داخل المنتخب الوطني.