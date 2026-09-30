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مليون في المئة .. علاء نبيل: أداء منتخب مصر أمام جنوب السودان يؤكد اقتناع اللاعبين بحسام حسن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مليون في المئة .. علاء نبيل: أداء منتخب مصر أمام جنوب السودان يؤكد اقتناع اللاعبين بحسام حسن

حسام حسن
حسام حسن
محمد سمير

كشف علاء نبيل، المدير الفني السابق لاتحاد الكرة، عن رأيه في الانتقادات التي يتعرض لها حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال الفترة الحالية، مشيدًا بأداء الفراعنة أمام جنوب السودان.

وقال نبيل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "دمي محروق منذ فترة بسبب التسريبات التي تصدر من اتحاد الكرة بشأن حسام حسن، وواضح أن هناك أشخاصًا غير سعداء بالنتائج الإيجابية التي حققها منتخب مصر في كأس العالم، ولا يعرفون أن هذه النتائج في صالحهم، لأنه لو حدثت أي مشكلة كانت ستتحملها جميع الأطراف".

وأضاف: "اللجان التي تعمل على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعرف ماذا تفعل أمام فرحة المصريين، ولكن يتم استغلال الأزمات التي تحدث للعميد من أجل الهجوم عليه، مثلما حدث عندما تم استغلال بعض مشكلاته العائلية، وتعرض حسام حسن لحملة ممنهجة من أجل رحيله".

وتابع: "من الطبيعي أنه بعد تحقيق نتائج جيدة في كأس العالم، ألا تكون كل النتائج بنفس المستوى، ونحن تعرضنا للخسارة أمام أنجولا، ولكن المنتخب استفاق أمام جنوب السودان".

وأوضح: "أنا حزين لما يتعرض له حسام حسن في الفترة الحالية من جانب البعض في الإعلام، وخاصة بعض اللاعبين السابقين".

وأكمل: "بعد كأس العالم، أرسلت رسالة إلى محمد الشناوي وقلت له: بحييك على روحك وهدوئك خلال البطولة".

وأضاف: "متوسط أعمار لاعبي منتخب مصر في مباراة جنوب السودان كان جيدًا جدًا، وكان هناك إصرار على تسجيل أكثر من هدف، رغم صعوبة الأجواء بسبب أرضية الملعب".

واختتم علاء نبيل تصريحاته قائلًا: "أداء لاعبي منتخب مصر أمام جنوب السودان يدل على أنهم مقتنعون بالجهاز الفني بنسبة مليون في المئة".

منتخب مصر علاء نبيل أداء منتخب مصر جنوب السودان حسام حسن

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