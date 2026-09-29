«ما يهمش حد واحنا عيلة مختلطة ».. هيدي كرم ترفض الإجابة عن سؤال ديانتها

حلت الفنانة هيدي كرم ضيفة على برنامج «Mirror»، من تقديم الكاتب الصحفي خالد فرج.

وخلال الحلقة، رفضت هيدي كرم الإجابة على السؤال حول ديانتها، وقالت: «الإجابة ما تهمش حد في حاجة، لازم نتعلم نحب بعض من غير ما نعرف دين بعض، علشان كده لما سميت ابني أطلقت عليه اسمًا لا يتحدد منه ديانته، واسمي أنا وأختي يمشي كده وكده، وكذلك والدي، وعندنا في العيلة ناس مسلمة وناس مسيحية، إحنا عيلة مختلطة، وكلنا متقبلين بعض».

وتر حساس:



يذكر أن النجمة هيدي كرم حققت نجاحاً كبيراً في مسلسل وتر حساس 2 حيث لعبت شخصية "رغدة" في الحلقات وهى تخرج من السجن عقب قضائها عقوبة فى قضية قتل "ليلى"، لتبدأ رحلة جديدة من الصراع، إذ سعت لاستعادة مكانتها وقوتها مستخدمة علاقاتها القديمة والجديدة، فى محاولة للعودة إلى دائرة النفوذ والسيطرة حيث أشاد الكثيرون بدورها بعد عرض العمل مؤكدين قدرتها على تقديم الشخصية بكل براعة.





مسلسل وتر حساس 2 من إنتاج المتحدة استوديوز ومن تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وحسن بلاسى، وشارك في بطولته غادة عادل، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، كمال أبو رية، محمد محمود عبد العزيز، هاجر عفيفى، رانيا منصور، إلهام وجدى، محمد العمروسي، نورا عبد الرحمن، شريف الشعشاعي، عزوز عادل، تميم عبده، لطيفة فهمى.