الرئيس السيسي: مصر خسرت 20 مليار دولار من عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر خسرت نحو 20 مليار دولار من عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة في ظل حالة عدم الاستقرار التي شهدتها المنطقة، وفقا لنبأ عاجل عبر القناة الأولى.

وأوضح الرئيس السيسي أن الأدوات التي تستخدم لمحاولة الإضرار بمصر عديدة ومتنوعة وتتم بعضها باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد الرئيس على ضرورة قيام الدولة بتطوير أدواتها المختلفة للحفاظ على مقدرات الدولة.

كما أكد أن قوة الدولة المصرية بمؤسساتها ووعي شعبها وضرورة أن يتسم أداء المسؤولين بالمزيد من الثقة، مشددا على أن الحفاظ على مصر مسؤولية جماعية ويجب العمل على تماسك الجبهة الداخلية.

وأكد حرصه على الاجتماع بعدد من العمد للاستماع لأفكارهم، فمصر لديها 4500 قرية تضم 50% من الشعب المصري.