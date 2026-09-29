مع تغير الفصول.. أطعمة ومشروبات ترفع مناعتك ضد نزلات البرد

مع انخفاض درجات الحرارةودخول فصل الخريف، تزداد فرص التعرض للإجهاد ونقص السوائل، ما قد يؤثر على كفاءة الجهاز المناعي. ورغم أن الفيروسات لا تختفي تمامًا في هذا الفصل، فإن تقوية المناعة من خلال الغذاء تُعد خط الدفاع الأول للحفاظ على الصحة.

هناك أطعمة ومشروبات سهلة ومتوفرة يمكنها دعم الجسم بشكل طبيعي دون الحاجة إلى مكملات.

مشروب يحمي من نزلات البرد

للحماية من نزلات البرد وتقوية المناعة، يمكنك تحضير مشروب صحي ودافئ يحتوي على مكونات طبيعية تعزز جهاز المناعة وتحارب الالتهابات.

ويُفضل تناول هذا المشروب مرة يوميًا في الصباح أو قبل النوم خلال فصل الشتاء للوقاية من نزلات البرد، وإليكم طريقة تحضيره.

المكونات:

1 كوب ماء ساخن

عصير نصف ليمونة

1 ملعقة صغيرة عسل نقي

1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور

1/2 ملعقة صغيرة كركم

رشة قرفة (اختياري)

طريقة التحضير:

ـ سخني الماء حتى يصبح دافئًا وليس مغليًا.

ـ أضيفي الزنجبيل والكركم إلى الماء وقلبي جيدًا.

ـ اتركي المزيج لمدة دقيقة، ثم أضيفي عصير الليمون والعسل.

ـ قلبي المكونات جيدًا حتى تمتزج، وأضيفي رشة القرفة إذا رغبتِ.



1. الفواكه الغنية بفيتامين C

مثل البرتقال، الجوافة، الكيوي، والفراولة. هذه الفواكه تساعد على:

تعزيز إنتاج خلايا الدم البيضاء

مقاومة العدوى

تقليل الالتهابات

يمكن تناولها كوجبة خفيفة أو عصير طبيعي بدون سكر.

2. الخضروات الورقية

مثل السبانخ والجرجير والخس، وهي غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. تساعد على:

دعم الجهاز المناعي

تحسين الهضم

تنظيف الجسم من السموم

يفضل تناولها طازجة في السلطات.