طقس الأيام القادمة.. الخريف يلطف أجواء القاهرة برياح مصحوبة بأمطار خفيفة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 30 سبتمبر حتى الأحد 4 أكتوبر 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الخريفية معتدل الحرارة في الصباح الباكر.

الطقس الأيام القادمة

قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس الأيام القادمة يكون مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، وحار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس الأيام القادمة، يظل هناك تشكل للشبورة المائية في الصباح الباكر (من 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة تضرب المحافظات

فيما تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة خلال الأيام القادمة، قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس الأيام القادمة، نشاط رياح، حيث تنشط الرياح أحياناً على أغلب الأنحاء، مما يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس الأيام القادمة القادمة، بمختلف الأنحاء، تكون كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30° – الصغرى 21°.

- السواحل الشمالية: العظمى 26° – الصغرى 20°.

- شمال الصعيد: العظمى 31° – الصغرى 20°.

- جنوب الصعيد: العظمى 39° – الصغرى 24°.