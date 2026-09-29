قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما
الرئيس السيسي: قوة الدولة المصرية بمؤسساتها ووعي شعبها.. ويجب أن يتسم أداء المسئولين بالمزيد من الثقة
"دفعنا ثمناً كبيراً في 2011".. الرئيس السيسي يكشف أسباب بناء السد الإثيوبي ويؤكد: حماية وجودنا خط أحمر
مبعوث بوتين في واشنطن.. تحركات روسية لفتح مسار اقتصادي جديد مع ترامب
الرئيس السيسي: مصر خسرت نحو ٢٠ مليار دولار من عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة
الهلال الأحمر يستقبل الدفعة 89 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين
الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما.. تفاصيل
الرئيس السيسي: مصر تعرضت منذ عام 2020 وحتى الآن لصدمات اقتصادية.. ووعي المصريين حائط الصد أمام التحديات
الرئيس السيسي: عدم تسوية القضية الفلسطينية سبب عدم الاستقرار في المنطقة
ولي العهد السعودي يجدد التزام المملكة باستقرار السودان وسلامة أراضيه
الزمالك يسعى لسداد مستحقات ثلاثي الفريق السابق
استئناف تحميل النفط في السعودية.. ينبع يعود للعمل بعد إعادة تشغيل خط الشرق-الغرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

العثور على جـ ثة صغير غارقة في ترعة المخلبطية بقنا

اسعاف
اسعاف
يوسف رجب

عثر أهالي قرية المخلبطية التابعة لمركز أبوتشت، شمال  قنا، على جثة صغير داخل إحدى الترع بالقرية، بعد تعرضه للغرق، وسط حالة من الحزن بين أهالي المنطقة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة صغير غريق داخل ترعة بدائرة مركز أبوتشت.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ إلى موقع البلاغ، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وانتشال الجثمان.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على الملابسات.

مرفق إسعاف قنا مشرحة مستشفى أبوتشت قنا قرية المخلبطية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

وزير التربية والتعليم

بعد تقنين أوضاعهم.. إلزام معلمي الحصة بالعمل بعد المواعيد الرسمية بأي مدارس أخرى حال تكليفهم بذلك

طريق إحدى المدارس

أولياء أمور يستغيثون بسبب طريق مدرسة محاط بمواد البناء: مستنيين مصيبة عشان نفوق

بعوض الزاعجة المسبب لحمى الضنك

إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك

دعاء لقضاء الحاجة

دعاء لقضاء الحاجة في دقائق.. ابدأ يومك به واستعد لرؤية أحلامك أمامك

شيكولاته دبي

بعد سحبها من الأسواق.. معلومات صادمة عن شوكولاتة تسبب الموت

ترشيحاتنا

المعاهد الأزهرية

المعاهد الأزهرية يعلن فتح باب التقدم لمعهد الخط العربي والزخرفة 2027/2026

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: الإصلاح المبكر يحمي الزواج من الانهيار

منحة الإمام الطيب

انطلاق فعاليات دورة «قيادات نسائية حول العالم» ضمن منحة الإمام الطيب

بالصور

مع تغير الفصول.. أطعمة ومشروبات ترفع مناعتك ضد نزلات البرد

اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

اقتصادي وبدون مواد حافظة.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد