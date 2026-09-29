العثور على جـ ثة صغير غارقة في ترعة المخلبطية بقنا

عثر أهالي قرية المخلبطية التابعة لمركز أبوتشت، شمال قنا، على جثة صغير داخل إحدى الترع بالقرية، بعد تعرضه للغرق، وسط حالة من الحزن بين أهالي المنطقة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة صغير غريق داخل ترعة بدائرة مركز أبوتشت.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ إلى موقع البلاغ، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وانتشال الجثمان.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على الملابسات.