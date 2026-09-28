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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وفق أعلى المواصفات

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة واستعراض مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة وموقف تنفيذها في عدد من القطاعات الخدمية، في إطار الحرص على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى البنية الأساسية بما يتماشى مع احتياجات المواطنين وخطط التنمية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور العميد هاني مرسي، وكيل إدارة المرور، والعميد تامر سعيد، مدير إدارة الحماية المدنية، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، والمهندس محمد عبد الحفيظ، مدير مديرية الإسكان، والمهندس مصطفى هنداوي، مدير مديرية الطرق، والمهندس محمد سعيد، مفتش حماية النيل، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

واستعرض الببلاوي، عددًا من مشروعات الخطة الاستثمارية في قطاعات المرور والحماية المدنية والري وحماية النيل والطرق، إضافة إلى متابعة معدلات التنفيذ والإجراءات اللازمة لاستكمال المشروعات وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، والالتزام الكامل بالمواصفات والمعايير الفنية المقررة، بما يضمن تحقيق الاستفادة المرجوة منها والحفاظ على المال العام، مؤكدًا أهمية سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها مع المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز وتذليل أي معوقات قد تواجه أعمال التنفيذ.

مشايات معدنية

كما وجه محافظ قنا، مديرية الري بسرعة دراسة مقترح تصميم وتنفيذ مشايات معدنية للمواطنين في اتجاهين أعلى الترع الداخلية الواقعة داخل الكتل السكنية، على أن يتم تعميم تنفيذ هذه المشايات بمختلف مراكز المحافظة، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من العشوائية.

قنا مشروعات الخطة الاستثمارية البنية الأساسية الخطة الاستثمارية أخبار قنا

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