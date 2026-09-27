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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

برعاية رئيس الجمهورية.. محافظ قنا يستقبل 5 فائزات برحلات عُمرة مجانية من «صندوق تحيا مصر» .. صور

تكريم الفائزات بالعمرة
تكريم الفائزات بالعمرة
يوسف رجب

استقبل اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، 5 سيدات فائزات برحلات عمرة مجانية، مقدمة من صندوق تحيا مصر، في إطار المبادرات المجتمعية والإنسانية التي ينفذها الصندوق، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور ممثلين عن مديرية التضامن الاجتماعي بقنا.

وحرص محافظ قنا، على تهنئة السيدات الـ 5 الفائزات بالرحلات المجانية، مشيرًا إلى التنسيق المستمر بما يسهم في أداء مناسك العمرة بسهولة ويسر، ويعكس اهتمام الدولة المصرية بأبنائها وحرصها على إدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم.

وأكد الببلاوي، بأن المبادرات التي ينفذها صندوق تحيا مصر تمثل نموذجًا مشرفًا للتكافل المجتمعي، وتجسد حرص الدولة على تعزيز الحماية والرعاية الاجتماعية، والاهتمام بالفئات المستحقة.
وأشار محافظ قنا ،  إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية في مختلف المجالات.

وأعربت الفائزات برحلات العمرة عن خالص شكرهن وتقديرهن رئيس الجمهورية، ولصندوق تحيا مصر، ومحافظ قنا، مؤكدات سعادتهن البالغة بهذه اللفتة الإنسانية، وأن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

قنا رحلات عمرة المبادرات المجتمعية مديرية التضامن الاجتماعي صندوق تحيا مصر حياة كريمة أخبار قنا

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