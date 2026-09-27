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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رجال أعمال إسكندرية تناقش حوكمة الشركات العائلية وآليات التوسع والمنافسة عالميًا

جمعية رجال الأعمال الإسكندرية
جمعية رجال الأعمال الإسكندرية
ولاء عبد الكريم

 

استضافت جمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة المهندس مدحت القاضي، الدكتور المهندس محمد زين، خبير الإدارة وريادة الأعمال، وصاحب خبرة تمتد لأكثر من 35 عامًا في مصر والسعودية، وذلك ضمن اللقاء الثاني من سلسلة «قادة ورواد الأعمال» التي أطلقتها الجمعية.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير واستدامة الشركات العائلية، وفي مقدمتها الحوكمة، والفصل بين الملكية والإدارة، والاستعداد للمنافسة في الأسواق العالمية، إلى جانب آليات التصدير ودعم التوسع والنمو وتعزيز القدرة التنافسية.

محمد زين: استدامة الشركات العائلية تتطلب الفصل بين العائلة والعمل

قال الدكتور المهندس محمد زين إن استدامة الشركات العائلية تتطلب وضع حدود واضحة بين العائلة والعمل، مع الاستفادة من التكنولوجيا وتبني أساليب الإدارة الاحترافية، خاصة خلال مراحل النمو والازدهار أو عند مواجهة تحديات مرتبطة بالتوسع والتدفقات النقدية.

وشدد زين على أهمية عدم ارتباط المؤسس بالإدارة اليومية للشركة، وضرورة تمتع مجلس الإدارة بالاستقلالية، بما يضمن فاعلية عملية اتخاذ القرار وتحقيق أهداف الشركة على المدى الطويل.

خبرات قانونية ومالية لتعزيز قرارات مجالس الإدارة

وأشار خبير الإدارة وريادة الأعمال إلى أهمية وجود خبرات قانونية ومالية داخل مجالس إدارة الشركات، بما يدعم جودة القرارات ويساعد على التعامل مع التحديات المرتبطة بالنمو والتوسع وإدارة الأعمال.

كما تناول آليات توسع الشركات في الأسواق الخارجية، موضحًا أهمية الاستعانة بخبراء متخصصين لتحديد الأسواق المستهدفة، ودراسة متطلباتها، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المتاحة.

وأكد أن بناء حضور تصديري مستدام يحتاج إلى وقت، إلى جانب ضرورة اختيار العميل والوكيل المناسبين، ووضع استراتيجية نمو مشتركة تتناسب مع طبيعة كل سوق واحتياجاته.

مدحت القاضي: أكاديمية متخصصة لدعم الشركات العائلية

وحاور الضيف خلال اللقاء المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، وياسين الطويل، عضو الجمعية.

وأكد المهندس مدحت القاضي أهمية دعم الشركات العائلية من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة تقدم برامج تدريبية، إلى جانب توفير الدعم الفني والتقني، بما يسهم في تطوير أعمال هذه الشركات وتعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو.

وطرح القاضي عددًا من التساؤلات حول آليات تحقيق استدامة الشركات العائلية، وأهمية الفصل بين العائلة والملكية والإدارة، فضلًا عن ضرورة الاستعانة برئيس تنفيذي محترف يمتلك الصلاحيات اللازمة لتحقيق النتائج المستهدفة.

كما تناول أهمية تبني الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تطوير الشركات الصناعية، ورفع كفاءة عملياتها وتعزيز قدرتها على المنافسة.

ياسين الطويل يناقش تحديات انتقال الشركات العائلية بين الأجيال

من جانبه، أشار ياسين الطويل إلى التحديات التي تواجه الشركات العائلية عند انتقال الإدارة من جيل إلى آخر، متسائلًا عن أسباب استمرار ونجاح بعض الشركات خلال فترة وجود المؤسس، ثم تراجع أدائها عند انتقال الإدارة إلى الجيلين الثاني والثالث.

وشهد اللقاء حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، إلى جانب مجموعة من أعضاء الجمعية، في إطار سلسلة اللقاءات التي تستهدف تبادل الخبرات وطرح القضايا المرتبطة بتطوير مجتمع الأعمال.

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