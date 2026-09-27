المنتخب الأولمبي يستدعي رباعي الأهلي

كشف وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن استدعاء المنتخب الأوليمبي الرباعي محمد عبدالله ومحمد رأفت وعمر سيد معوض ‏وأحمد ‏خالد كباكا للمشاركة في المعسكر الخاص بالاستعداد للفترة القادمة.‏

وأوضح أن الرباعي غاب عن التدريبات الجماعية صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، تمهيدا للتواجد في معسكر ‏المنتخب ‏الأوليمبي.

‏ وعاد الأهلي لاستئناف تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا للمباريات القادمة، حيث يخوض الفريق ‏مبارتين ‏وديتين ‏أمام الاتحاد المصراتي الليبي ومصر المقاصة؛ استعدادا لمواجهة فريق بترول أسيوط في بطولة كأس عاصمة ‏مصر.‏ ‏

تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تشكيل الجهاز الفني المؤقت للمنتخب الأولمبي خلال معسكره لمدة 4 أيام في الفترة بين 27 سبتمر وحتى 30 من الشهر نفسه.

وأكد حتحوت عبر برنامجه (موردن سبورتس)، أن شوقي غريب، المدير الفني لاتحاد الكرة، سيكون مدير فني مؤقت للمنتخب الأولمبي في الأيام المقبلة.

وأوضح أن شوقي غريب سيعاونه كمال عبدالواحد في منصب المعد البدني، بجانب تعيين عصام الحضري، مدربا للحراس.

وأضاف أن محمود فايز سيكون في منصب محلل الأداء، فيما يترأس الجهاز الطبي، الدكتور محمد ماضي، بجانب تعيين محمد العشري، كإداري.

وأتم أن اليوم الأحد هو موعد انطلاق المعسكر الذي سيبدأ بقياسات بدنية لجميع اللاعبين.