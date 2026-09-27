قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تثير مخاوف الحرب العالمية الثالثة وتتهم ألمانيا بالسعي لإحياء «الرايخ الرابع»
العد التنازلي بدأ.. هل يعود مجلس النواب للانعقاد نهاية سبتمبر؟
جائحة قادمة تهدد العالم.. تحذيرات من وباء إكس الغامض وكيف تستعد البشرية لمواجهته؟
مجـ.ـزرة جديدة في جنوب أفريقيا .. 27 قتيـ.ـلاً برصاص مسلحين في جوهانسبرج وكيب تاون
هل اقترب فان دايك من الرحيل عن ليفربول إلى ريال مدريد بتوصية مورينيو؟
نشر صورها على مواقع التواصل.. القبض على المتهم بالتشهير بفتاة بالبحيرة
هلاوس البودر.. تفاصيل 10 ساعات تحقيقات في قتـ.ل عاطل لوالدته بـ27 طعنة بإمبابة
منتجو الدواجن يُطالبون بزيادة الأسعار 10% .. محمود العناني يكشف الأسباب
لطفي رضا مدرب حراس الوداد السابق: الأهلي هيكسب القمة والزمالك تعبان وعموتة مش بيتخانق مع على محمود
مع اقتراب الشتاء.. أماكن توافر لقاح الإنفلونزا وخريطة المواعيد والفروع الرسمية
غزة تحت النار رغم الهدنة.. شهيد و7 مصابين في هجمات إسرائيلية جديدة
3 اتحادات رفضت.. شوبير يكشف موعد حسم طاقم تحكيم قمة الأهلي والزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تثير مخاوف الحرب العالمية الثالثة وتتهم ألمانيا بالسعي لإحياء «الرايخ الرابع»

الرئيس الروسي بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف
الرئيس الروسي بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف
خاطر عبادة

أثارت روسيا مخاوف اندلاع حرب عالمية ثالثة، محذرة بأن الرئيس فلاديمير بوتين قادر على تدمير أوروبا في "حرب نووية قصيرة"، بينما يثير الكرملين شبح "الرايخ الرابع".

 

لافروف: أوروبا تستعد للحرب وقد تصبح نبوءة تحقق ذاتها

وفقا لتقرير صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اتهم كبير دبلوماسيي الكرملين سيرجي لافروف القادة الغربيين بدفع بوتين إلى الحرب، وقال للصحفيين في الأمم المتحدة بنيويورك إن "أوروبا هي التي تستعد للحرب معنا".

وأضاف الوزير البالغ 76 عاماً: “يكررون باستمرار أنه بحلول 2030 على أقصى تقدير يجب أن نكون نحن الأوروبيين مستعدين للحرب.. قد يتحول هذا إلى نبوءة تحقق ذاتها لأنهم يستثمرون حالياً مبالغ طائلة في إنتاج الأسلحة”.

وتابع: "في مرحلة ما سيقول أحد المغامرين وهناك الكثير منهم في هذه النخبة: يا رفاق جمعنا الكثير ماذا نفعل به.. أوه لقد وعدنا بمهاجمة روسيا"، محذراً: "في هذه الحالة إذا هاجمونا لأننا لن نقف مكتوفي الأيدي.. ستكون حرباً مختلفة تماماً وستكون قصيرة"، في إشارة إلى استخدام الأسلحة النووية.

هجوم حاد على ألمانيا بعد لقاء نادر

وجاءت تصريحات لافروف بعد ساعات من أول لقاء له مع وزير خارجية برلين يوهان فاديفول منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وشن لافروف هجوماً لاذعاً على برلين متهماً إياها بالسعي لإنشاء "رايخ رابع" وتأجيج "النازية" في أوروبا، وقال: "هذا الاتجاه في أوروبا واضح ليس فقط في دعمها العلني للنازية في أوكرانيا".

وأضاف: "يقول المستشار الألماني فريدريش ميرز أكثر من مرة ولم يكن ذلك زلة لسان إن الهدف هو أن تصبح ألمانيا مرة أخرى القوة العسكرية الرائدة في أوروبا"، متسائلاً في إشارة إلى هتلر والحرب العالمية الثانية: "هل يفهم معنى عبارة مرة أخرى؟".

وزعم أن الدول الأوروبية تمحو ذكرى من هزموا النازية من الكتب المدرسية وتزيل آثارهم.

في المقابل، قال فاديفول: "لا أريد نحن الأوروبيين أن نترك الحوار مع روسيا للأمريكيين بشكل كامل.. لهذا السبب أجريت هذه المحادثة"، مطالباً بوقف الهجمات الهجينة الروسية.

تحذيرات من توسيع الحرب وضربات على البنية التحتية

وبدت تحذيرات لافروف متناقضة مع مزاعم بوتين بأنه لا ينوي خوض حرب في القارة.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائلاً: "لدى العديد من أجهزة الاستخبارات معلومات تفيد بأن الروس يريدون توسيع نطاق حربهم وأنشطتهم إلى بلدان أخرى وربما مناطق أخرى".

ميدانياً، سعت روسيا عبر غارات ليلية إلى تفجير مراكز البيانات عالية التقنية في أوكرانيا، في حملة أدت لانقطاع قنوات تلفزيونية وتهديد الإنترنت عبر الهاتف المحمول، حيث ظهرت سحابة على شكل فطر في كييف بعد انفجارات في منطقة سولومينسكي، وقُتل شخص واحد على الأقل، كما استهدف مكتب شركة فودافون في مقاطعة شيفشنكيفسكي.

وأرسلت رومانيا طائرات حربية من طراز F-18 تابعة للناتو ومروحية IAR-330 SOCAT وسط تهديد من طائرات روسية بدون طيار قرب حدود نهر الدانوب مع أوكرانيا.

وقُتل شخصان وأصيب 28 آخرون بينهم أطفال في غارات روسية بقنابل جوية موجهة على مدينة سومي، فيما استمرت ضربات بوتين على المدنيين مما أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة أربعة على الأقل في زابوريزهيا.

روسيا حرب نووية قصيرة الرايخ الرابع بوتين أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوت في صلاة الفجر

«لا ينكر المختلف فيه».. دار الإفتاء تحذر من الفتنة بسبب القنوت في الفجر

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

مضيق هرمز

إيران تنشر «رسالة اعتذار» من مالكي سفينة عبرت مضيق هرمز «دون تصريح»

حسام عبد المجيد

ردًا على الشائعات.. الزمالك يحسم الجدل حول أموال حسام عبدالمجيد

محمد عبد المنعم

إعلامي: محمد عبد المنعم يطلب عدم المشاركة أمام جنوب السودان .. لهذا السبب

فايا يونان

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

محمد صلاح

اتخد قرار الرحيل .. جمال عبدالحميد: محمد صلاح غادر معسكر منتخب مصر ومشي

الارصاد الجوية

هل الأمطار ستصل القاهرة؟ .. الأرصاد توضح

ترشيحاتنا

نشاط مكثف لوزير الخارجية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة: حضور مصري فاعل على الساحة متعددة الأطراف

وزير الخارجية يقود تحركا مصريا مكثفا بالأمم المتحدة لدعم إصلاح مجلس الأمن وقضايا الدول النامية

أرشيفية

ملك المغرب: أي اعتداء على السعودية هو بمثابة هجوم علينا

شرطة جنوب أفريقيا: مقتل واصابة 21 شخصا في حادث إطلاق نار جديد في كيب تاون

شرطة جنوب أفريقيا: مقتل واصابة 21 شخصا في حادث إطلاق نار جديد في كيب تاون

بالصور

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما.. حكايات تقرّب الشعوب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

المزيد