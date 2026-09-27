هتكون معايا في الجنة.. أول تعليق من أحمد سعد بعد أنباء طلاقه من علياء بسيوني

نشر الفنان أحمد سعد، مقطع فيديو قصير من ذكرياته مع زوجته السابقة علياء بسيوني، ليعلق على أنباء طلاقهما رسميا، التي انتشرت اليوم.

وكتب أحمد سعد، في التعليق عبر انستجرام: «عليا حبيبتي وأم عيالي وهتفضل علاقتي بيها لحد لما أموت وبعد أما أموت هاتكون معايا في الجنه ان شاء الله.. يا ريت السادة الصحفيين لو تكرمتو ما حدش يتكلم في موضوعتنا العائليه تاني - وأنا هاعمل لكم ترندات كتير والله بس سيبوا عائلتي في حالها».

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

تصدرت أنباء طلاق الفنان أحمد سعد، وعلياء بسيوني، رسميا، تريند مواقع التواصل الاجتماعي قبل دقائق، وذلك بعد نحو 5 أشهر من انفصالهما.

وفي الوقت ذاته، تجاهلت علياء بسيوني، الرد والتعليق على تلك الأنباء التي باتت مؤكدة في ظل استمرارها في إلغاء متابعة أحمد سعد، عبر انستجرام.

وفي الوقت ذاته، لم يعلق أحمد سعد، على أنباء الطلاق من علياء بسيوني، بشكل رسمي، ولم يوضح التفاصيل لجمهوره حتى الآن.

جدير بالذكر أن أحمد سعد، يتواجد حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت، وينتظر عودته للقاهرة بعد حفل غنائي أحياه هناك أمس السبت 26 سبتمبر.

ألبوم “الإلكترو” لـ أحمد سعد

من ناحية أخرى، طرح أحمد سعد مؤخراً ألبوم “الإلكترو”، الذي يضم مجموعة متنوعة من الأغاني، ويتعاون خلالها مع عدد كبير من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، وطرحها عبر مختلف منصات الموسيقى، وحققت تفاعلًا لافتًا من الجمهور منذ طرحها.

ويضم الألبوم أغنية طايرين من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، بينما تحمل الأغنية الثانية عنوان يا ولا يا ولا، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، كما يتضمن الألبوم أغنية 9:30، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، إلى جانب أغنية وصل وصل من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما.

ويقدم أحمد سعد أيضًا أغنية محيراني، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مروان السداوي، وتوزيع وسام عبد المنعم، بالإضافة إلى أغنية الليلة، من كلمات محمد الشافعي، وألحان وتوزيع علي فتح الله.