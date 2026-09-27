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«من القطن للملابس».. برلمانية: التصنيع المحلي مفتاح زيادة عوائد الفلاح والدولة| خاص
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«من القطن للملابس».. برلمانية: التصنيع المحلي مفتاح زيادة عوائد الفلاح والدولة| خاص

القطن
القطن
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن دعم وتشجيع الفلاحين على التوسع في زراعة القطن يمثل خطوة أساسية لإحياء صناعة الغزل والنسيج وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، مشددة على أن تحقيق العائد الأكبر من هذا المحصول لا يتوقف عند إنتاجه، وإنما يرتبط بقدر كبير بقدرته على الدخول في مراحل التصنيع المختلفة داخل المصانع المصرية.

ضمان عائد عادل يشجع الفلاح

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تشجيع الفلاح على زراعة القطن يتطلب توفير منظومة متكاملة تضمن له عائدًا اقتصاديًا مناسبًا، من خلال دعم الإنتاج، وتوفير التقاوي الجيدة، والإرشاد الزراعي، وضمان وجود آليات واضحة لتسويق المحصول.

وأوضحت أن الفلاح عندما يجد سوقًا مستقرة وسعرًا عادلًا لمحصوله سيكون أكثر قدرة على الاستمرار في زراعة القطن والتوسع فيه، وهو ما ينعكس على توافر الخامة اللازمة أمام المصانع المحلية.

«القيمة الحقيقية داخل المصنع»

وشددت عضو مجلس النواب على أن القيمة الاقتصادية الأكبر للقطن تتحقق عندما ينتقل من كونه محصولًا زراعيًا إلى مدخل لصناعات متعددة، بداية من الغزل والنسيج وصولًا إلى الملابس والمنسوجات والمنتجات النهائية.

وأضافت أن التوسع في التصنيع المحلي يتيح الاستفادة من القطن المصري بصورة أكبر، بدلًا من الاكتفاء ببيع الخامة أو تصديرها في مراحل مبكرة من سلسلة الإنتاج.

ربط الزراعة بالصناعة

وأكدت العسيلي أهمية وجود تنسيق أكبر بين السياسات الزراعية والصناعية، بحيث تتكامل خطط زراعة القطن مع احتياجات مصانع الغزل والنسيج، بما يضمن وجود سوق مستدام للمحصول ويوفر للمصانع احتياجاتها من الخامات.

وأشارت إلى أن هذا الربط يمكن أن يحقق فوائد متبادلة، من خلال دعم الفلاح من ناحية، وتوفير خامة محلية للمصانع من ناحية أخرى، بما يعزز تنافسية المنتج المصري.

التصنيع يفتح أبواب التصدير

ولفتت النائبة إلى أن تطوير مصانع الغزل والنسيج ورفع كفاءتها يمثلان جزءًا أساسيًا من منظومة تعظيم قيمة القطن المصري، خاصة مع إمكانية تحويله إلى منتجات نهائية تحمل قيمة تصديرية أعلى.

وأكدت أن زيادة إنتاج الملابس والمنسوجات محليًا يمكن أن تدعم الصادرات وتوفر فرص عمل جديدة، إلى جانب زيادة العائد الاقتصادي من القطن على مستوى سلسلة الإنتاج بالكامل.

نجلاء العسيلي: الفلاح والمصنع طرفان في معادلة واحدة

وشددت العسيلي على أن النهوض بصناعة القطن والغزل والنسيج يحتاج إلى التعامل مع الفلاح والمصنع باعتبارهما طرفين في منظومة واحدة، مؤكدة أن نجاح الصناعة يبدأ من توفير محصول جيد للفلاح، وينتهي بمنتج مصري قادر على المنافسة في الأسواق.

وأضافت أن تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري يجب أن يكون هدفًا مشتركًا للسياسات الزراعية والصناعية، بما يحقق عائدًا أفضل للفلاح، ويدعم المصانع، ويعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والتصدير.

صناعة الغزل الفلاح القيمة المضافة زراعة القطن

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