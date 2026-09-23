بتاع لقطة .. يوسف أوباما يفتح النار على «بيزيرا»: حركاته مدخلتش عليّا

تحدث يوسف أوباما، لاعب فريق بيراميدز، عن بعض اللقطات التي شهدتها مباريات الزمالك خلال الفترة الماضية، إلى جانب رأيه في أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق.

وقال يوسف أوباما، خلال تصريحات تلفزيونية، إن حركات خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، لم تؤثر فيه، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين يتعمدون القيام بمثل هذه التصرفات أمام الكاميرات.

وأوضح أوباما: "حركات خوان بيزيرا مدخلتش عليا، وكل اللاعبين اللي بتعمل كده بتكون للشو مش أكتر ومش أحاسيس طبيعية، وإحنا لاعبين وعارفين النظام ده، وكل اللاعيبة عارفة فين الكاميرات، فبيروح يعمل اللقطة".

وعن أحمد سيد زيزو، أشاد أوباما بإمكانيات اللاعب، مؤكدًا أنه لاعب جيد للغاية ومجتهد، لكنه أشار إلى أن ظروف الزمالك ساعدته على الظهور والتألق بشكل أكبر.

وقال لاعب بيراميدز: "زيزو لاعب جيد جدًا ومجتهد، ويمكن تكون ظروف الزمالك سمحت له بالتألق، وهذا لم يحدث في الأهلي".

وتأتي تصريحات أوباما في ظل استمرار الحديث عن أداء اللاعبين واللقطات التي تشهدها مباريات الدوري، إلى جانب المقارنات الخاصة بظهور زيزو مع الزمالك قبل انتقاله إلى صفوف الأهلي.