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أزمة الفعل المُشين.. اتحاد السلة: عقوبة عمرو زهران لن تصل إلى الشطب.. وستتم إحالة حكم المباراة للتحقيق|فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة الفعل المُشين.. اتحاد السلة: عقوبة عمرو زهران لن تصل إلى الشطب.. وستتم إحالة حكم المباراة للتحقيق|فيديو

عمرو زهران
عمرو زهران
محمد سمير

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن تفاصيل أزمة الفعل المشين لعمرو زهران، لاعب كرة السلة بالنادي الأهلي، والعقوبة المنتظر توقيعها على اللاعب جراء ما بدر منه تجاه لاعب القناة في مباراة بدوري كرة السلة.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن «ما حدث من اللاعب عمرو زهران خلال مباراة القناة فعل مشين، ولا بد من تغليظ العقوبات حتى لا يجرؤ لاعب آخر على الإتيان بنفس الفعل».

وتساءل أضا مستنكرًا: «إزاي اللاعب افتكر أن اللقطة هتعدي ومحدش هيشوفها؟»، مضيفًا: «الفيديو على السوشيال ميديا يكسف.. وموقف بايخ جدًا».

ونقل محمد أضا عن مصدر داخل اتحاد السلة قوله: «ما حدث من عمرو زهران غير مقبول خاصة وأنها ليست المرة الأولى بعدما سبق وصدر منه فعل مشين مع محترف الاتحاد السكندري من قبل».

وأضاف المصدر أن الأقرب معاقبة عمرو زهران بالإيقاف لفترة بما يتناسب مع الفعل المشين، والأمر لن يصل للشطب، مشيرًا إلى أن ما حدث فعل مشين ولا يتعلق بنص صريح في اللائحة وإنما يستحق عقوبة مناسبة.

وتابع المصدر قائلًا: «أخطرنا الأهلي بإجراء تحقيق مع اللاعب غدًا ورد علينا وطلب معرفة السبب وهذا أمر غريب، لكن الاتحاد رد وشرح ما حدث في مباراة الأهلي والقناة».

ولفت المصدر إلى أن التحقيق لا يشمل عمرو زهران فقط لكن لجنة الحكام ستحقق مع طاقم تحكيم المباراة أيضًا لأنه أغفل الواقعة، مضيفًا أن «الحكم كان يمكنه الرجوع لتقنية "IRS” الخاصة بمراجعة المشاهد الجدلية في المباراة».

وختم المصدر قائلًا: «ننتظر نتيجة التحقيق وقرار لجنة المسابقات على أن يتم مناقشته من جانب مجلس الإدارة ومراجعته من أجل التصديق على العقوبة أو تخفيفها أو تغليظها».

اتحاد السلة عقوبة عمرو زهران حكم المباراة إحالة حكم المباراة للتحقيق الشطب الأهلي

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