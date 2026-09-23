أشرف خضر: من المستحيل عودة الإسماعيلي للدوري الممتاز الموسم المقبل

أعرب أشرف خضر، المدير الفني السابق للإسماعيلي، عن حزنه الشديد لما وصل إليه حال الفريق، خاصة بعد الخسارة أمام الرباط والأنوار والخروج المبكر من بطولة كأس مصر، مؤكدًا أن وضع الدراويش أصبح صعبًا للغاية ويحتاج إلى تدخل عاجل لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح.

وقال “خضر”، خلال تصريحات عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، إن الإسماعيلي لا يمتلك حاليًا اللاعبين القادرين على المنافسة، مشيرًا إلى أن النادي حاول على مدار السنوات الخمس الماضية تدعيم صفوفه بعناصر مميزة، لكن إيقاف القيد حال دون إتمام هذه التدعيمات.

وأضاف المدير الفني السابق للإسماعيلي أن عودة الفريق إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل أمر مستحيل في ظل الظروف الحالية، موضحًا أن الفريق يحتاج إلى نحو 60 مليون جنيه من أجل إنهاء أزمة إيقاف القيد، ثم العمل على تدعيم صفوفه بعناصر قادرة على المنافسة.