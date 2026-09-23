عمرو الحديدي : محمد إسماعيل مدافع الزمالك يستحق الانضمام للمنتخب

علق عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، على حالة الجدل التي تصاحب اختيارات قائمة منتخب مصر، مؤكدًا أن اختلاف الجماهير مع قرارات الأجهزة الفنية أمر طبيعي، في ظل وجود أكثر من لاعب يستحق الحصول على فرصة مع الفراعنة.



وقال الحديدي، خلال تصريحات عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، إن الجماهير تنتظر من منتخب مصر تحقيق نتائج جيدة في التصفيات الإفريقية، خاصة بعد المستوى الذي قدمه الفراعنة خلال مشوارهم في كأس العالم 2026.

وأضاف أن هناك لاعبين كانوا يستحقون الانضمام إلى قائمة المنتخب، مثل محمد إسماعيل لاعب الزمالك، لكنه في الوقت نفسه فإن حسام حسن نجح في اكتشاف عدد من العناصر ومنحها الفرصة مع الفراعنة، مؤكدًا أن الاختيارات في النهاية تخضع لرؤية الجهاز الفني.