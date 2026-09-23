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داليا البحيري لـ«صدى البلد»: أتمنى تقديم عمل عن ذوي الهمم.. وأرغب في تجسيد دور أم أو مدرسة | فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

داليا البحيري لـ«صدى البلد»: أتمنى تقديم عمل عن ذوي الهمم.. وأرغب في تجسيد دور أم أو مدرسة | فيديو

الفنانة داليا البحيري مع أوركيد سامي
الفنانة داليا البحيري مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

أعربت الفنانة داليا البحيري، في لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، عن أمنيتها في تقديم عمل فني يتناول حياة وتجارب الأشخاص من ذوي الهمم، مؤكدة أن أنهم  يستحق تقديم  قصص إنسانية حقيقية تسلط الضوء على قدراتهم وتحدياتهم بعيدًا عن النظرة التقليدية.

وقالت داليا البحيري: «أتمنى إني أعمل عمل يتكلم عن 
ذوي الهمم »، موضحة أنها تفضل أن تكون القصة مختلفة وقريبة من الواقع، وأن تقدم نموذجًا حقيقيًا للدعم والمساندة.

وأضافت: «نفسي أكون أم لأحد ذوي الهمم، أو مدرسة تتعامل مع طفل من ذوي الهمم، ونشوف من خلال القصة إزاي الأسرة أو المدرسة ممكن يكونوا مصدر دعم حقيقي له. أعتقد إن ده ممكن يقدم عمل مختلف ومهم

وأشارت داليا إلى أن مشاركتها في فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى «أولادنا» الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة أتاحت لها فرصة للتعرف عن قرب على مواهب مميزة، قائلة: «إحنا شوفنا في الملتقى مواهب مبهرة أكتر من ممثلين كتير أعرفهم».

وأكدت أن التعامل مع الأشخاص من ذوي الهمم يجب أن ينطلق من كونهم أشخاصًا طبيعيين لهم أحلام وقدرات وطموحات، بعيدًا عن اختزالهم في إعاقتهم، موضحة: «لازم نتعامل معاهم من منظور إنسان، بعيدًا عن كونه صاحب قدرات خاصة، ومنركزش على الجزء ده».

   واستعادت داليا البحيري تجربة شخصية كان لها تأثير كبير في نظرتها إلى عالم ذوي الهمم، قائلة: «ربنا رزقني بطفلة وتوفت بعد 9 شهور اسمها خديجة، وربنا اداني الطفلة دي عشان أشوف عالم مختلف من خلالها، هي كان عندها مشكلة في الحركة، وشوفت من خلالها عالم مكنتش قريبة منه».

وأكدت أن هذه التجربة جعلتها أكثر قربًا وفهمًا للتحديات التي يواجهها الأشخاص من ذوي الهمم وأسرهم، كما غيرت الكثير من نظرتها إلى هذا العالم، وجعلتها أكثر إيمانًا بأهمية تقديم الدعم النفسي والمجتمعي لهم ولأسرهم.

وأشارت داليا إلى أن الفن يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تغيير نظرة المجتمع تجاه ذوي الهمم، من خلال تقديم شخصيات وقصص حقيقية تركز على الإنسان نفسه، وأحلامه ومشاعره وقدراته، وليس فقط على إعاقته.

ويُقام ملتقى «أولادنا» الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة في دورته العاشرة، برئاسة الفنانة سهير عبدالقادر، وبرعاية عدد من الوزارات والجهات، من بينها وزارات الثقافة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسياحة والآثار، إلى جانب مكتبة مصر العامة.
 

الفنانة داليا البحيري اخبار الفن نجوم الفن

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