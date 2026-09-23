إعلامي: بونص منتخب مصر يُلزم «الأهلي» بسداد مليون ونصف جنيه لإنبي بسبب علي محمود

قال الإعلامي خالد الغندور إن النادي الأهلي مُلزم بسداد مبلغ مليون ونصف المليون جنيه لنادي إنبي، وفقًا لبند في اتفاق انتقال علي محمود، لاعب إنبي السابق والأهلي الحالي، إلى صفوف القلعة الحمراء.

وأضاف «الغندور» خلال برنامجه ستاد المحور: الاتفاق بين الناديين على حصول إنبي على مليون ونصف المليون جنيه حال انضمام اللاعب إلى قائمة منتخب مصر، سواء شارك في المباريات أو لا.

وتابع: البند تحقق بعد انضمام علي محمود إلى معسكر منتخب مصر خلال شهر سبتمبر الجاري، ليصبح الأهلي مُطالبًا بسداد قيمة البونص المُتفق عليه لنادي إنبي.