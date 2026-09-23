اعتبارًا من اليوم .. أذربيجان تعلّق رحلات شركات الطيران الإيرانية بسبب عقوبات واشنطن

أعلنت الخطوط الجوية الأذربيجانية تعليق الرحلات التي تشغلها شركات الطيران الإيرانية إلى البلاد اعتباراً من اليوم الأربعاء.

وأضافت في بيان، وفقا لموقع قناة العربية السعودية، أن القرار يأتي على خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على طهران.

واشنطن: توقف كامل للطيران الإيراني اعتباراً من 23 سبتمبر

وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتباراً من 23 سبتمبر الجاري، في إطار حملة الضغط الاقتصادي التي تقودها واشنطن ضد إيران.

وقال بيسنت في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي"، يوم الاثنين، إن العقوبات الثانوية ستطال أي جهة تقدم خدمات للطيران الإيراني.

تحذير من التعامل مع الطيران الإيراني

وأضاف وزير الخزانة الأمريكي: "عندما تهبط طائرة إيرانية في أي مطار، لا يمكنكم تزويدها بالوقود، ولا تقديم خدمات الهبوط لها، ولا بيع تذاكر لها، وإلا فسيتم استبعادكم من النظام المالي القائم على الدولار".