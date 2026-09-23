الكنيسة الكاثوليكية بمصر تنعى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم

تنعت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، شقيق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.

وتقدمت الكنيسة الكاثوليكية بخالص التعازي، وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى أسرة الفقيد الكريمة، وإلى شعب دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته، ومحبيه الصبر والرجاء.