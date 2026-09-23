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الزراعة تطلق الدورة التدريبية لـ«الحوكمة والمراجعة» لتطوير منظومة العمل المالي والإداري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة تطلق الدورة التدريبية لـ«الحوكمة والمراجعة» لتطوير منظومة العمل المالي والإداري

"الزراعة" تطلق الدورة التدريبية لـ «الحوكمة والمراجعة»
"الزراعة" تطلق الدورة التدريبية لـ «الحوكمة والمراجعة»
شيماء مجدي

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للتدريب، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في "الحوكمة والمراجعة الداخلية"، في إطار جهود تطوير منظومة العمل المالي والإداري وترسيخ مفاهيم الشفافية والانضباط المؤسسي

ونقل اللواء أيمن مطر، مساعد وزير الزراعة لشئون التدريب، تحيات الوزير علاء فاروق للمشاركين، مع التأكيد على الدعم الكامل للبرامج التدريبية التي تستهدف الاستثمار في العنصر البشري وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية العالمية داخل قطاعات الوزارة المختلفة.

 مشاركة 40 متدربا

وتستهدف الدورة مشاركة 40 متدرباً يمثلون مختلف قطاعات وهيئات الوزارة، ويشرف على تقديم المحتوى العلمي والعملي نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين في مجالات الحوكمة والإدارة الاستراتيجية والمراجعة المالية والإدارية

وقال مطر إن الدورة التدريبية تستهدف إرساء قواعد الشفافية والحوكمة في كافة المعاملات والإجراءات الإدارية، فضلاً عن الاستغلال الأمثل للموارد والممتلكات العامة والمحافظة عليها، إضافة إلى تطوير أساليب العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور المتعاملين مع الوزارة، فضلاً عن معالجة الملاحظات وتدارك الأخطاء مبكراً قبل تصاعدها إلى مخالفات قانونية تستوجب المساءلة، ووضع الخطط الاستباقية والسيناريوهات المناسبة لمواجهة أي تحديات تشغيلية أو إدارية

للارتقاء بالمستوى المؤسسي

تأتي هذه الدورة كخطوة تنفيذية جوهرية ضمن خريطة طريق شاملة تعتمدها الوزارة للارتقاء بالمستوى المؤسسي، وبناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على تطبيق أفضل المعايير الإدارية.

وزارة الزراعة منظومة العمل المالي الانضباط المؤسسي قطاعات الوزارة الأخطاء

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